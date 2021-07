Actualmente, todos los sanjuaninos mayores de 18 años tienen la posibilidad de inscribirse para recibir unas de las vacunas contra el coronavirus, que puede ser Sputnik V, AstraZeneca y Sinopharm. En ese contexto, surgen dudas en torno a la inoculación, los cuidados y consecuencias.

A continuación, las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las vacunas, según los datos del Ministerio de Salud de la Nación.

1- ¿Las vacunas evitan la infección por coronavirus?

Todas las vacunas contra el Covid-19 demostraron eficacia para prevenir enfermedad grave y muerte. También redujeron el riesgo de desarrollo de enfermedad sintomática en porcentajes significativos (70-90%). Se necesita más evidencia para conocer el impacto de las vacunas en la transmisión y contagio.

2. ¿Las vacunas contra el Covid-19 proporcionarán protección a largo plazo?

Es demasiado pronto para saber cuánto durará la protección conferida por las vacunas, y si será o no a largo plazo. Esto dependerá de varios factores (ej. la edad de la persona vacunada, enfermedades subyacentes, estado inmunitario y variabilidad del virus). Sin embargo, los datos disponibles son alentadores ya que sugieren que la mayoría de las personas que se recuperan desarrollan una respuesta inmunitaria que ofrece al menos alguna protección contra una nueva infección, si bien aún no se determinó la intensidad ni la duración de esa protección.

3. ¿Cuáles son los intervalos mínimos entre las 2 dosis para cada vacuna?

Todas los esquemas de vacunación que son administrados en más de una dosis deben respetar un intervalo mínimo de tiempo entre la primera y la segunda dosis para producir inmunidad. Estos intervalos son establecidos por los laboratorios productores y, para el caso de las vacunas que se utilizan actualmente en nuestro país, estos son:

Sputnik-V: El intervalo mínimo es de 3 semanas (21 días).

AstraZeneca: El intervalo mínimo es de 8 a 12 semanas (56 a 84 días).

Sinopharm: El intervalo mínimo es 3 a 4 semanas (21 a 28 días).

Si bien ese intervalo nunca debe ser menor al indicado -ya que esto puede afectar su eficacia-, no se cuenta con un límite máximo para aplicar la segunda dosis.

Desde el 26 de marzo de 2021, el Ministerio de Salud de la Nación en acuerdo con las 24 jurisdicciones y la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn), recomendó diferir la aplicación de la segunda dosis de cualquiera de las vacunas actualmente disponibles en nuestro país (Sputnik V, Covishield/ChadOx-1 y Sinopharm® vacuna SARS-CoV-2 inactivada) a un intervalo mínimo de 12 semanas (3 meses) desde la primera dosis.

4. Una vez que te das la vacuna ¿por cuánto tiempo quedás protegido?

La protección de la vacuna no es inmediata. La vacunación contempla una serie de 2 dosis y tomará de 1 a 2 semanas luego de la segunda dosis para considerar que la protección es adecuada. Las personas vacunadas deben seguir respetando todas las pautas actuales de cuidado. Se desconoce cuánto tiempo dura la protección, se continúa con el seguimiento de los sujetos enrolados en los estudios de fase 3.

5. ¿Qué recaudos hay que tomar luego de darse la vacuna?

Ante la ocurrencia de cualquier síntoma posterior a la vacunación, se debe consultar al centro de salud más cercano.

Sputnik-V: Están descritos los siguientes síntomas después de recibir la vacuna: síndrome pseudogripal de corta duración de inicio dentro de las 24 a 48 hs (caracterizado por escalofríos, fiebre, artralgia, mialgia, astenia, malestar general, cefalea) o menos frecuentes síntomas gastrointestinales (náuseas, dispepsia, disminución del apetito). Estas reacciones tienen una duración promedio de 24 hs de duración.

AstraZeneca: La información disponible al momento de la redacción del presente documento en cuanto a datos de seguridad de la vacuna Covid-19 AstraZeneca se basa en resultados de un análisis de datos combinados de cuatro ensayos clínicos realizados en el Reino Unido, Brasil y Sudáfrica. Los eventos adversos (EA) característicos identificados, así como en estudios de otras vacunas basados en una plataforma tecnológica similar, son principalmente leves o moderados y resuelven en su totalidad a los pocos días de la vacunación.

Más frecuentes:

Locales: dolor espontáneo o a la palpación en el sitio de la inyección, hiperemia, hinchazón

Generales: cefalea, fatiga, dolor muscular, malestar general, fiebre, escalofríos, dolor articular y náuseas.

En caso de presentar efectos secundarios, se puede indicar tratamiento sintomático si es necesario: antihistamínicos y/o antitérmicos.

Sinopharm: Los eventos adversos (EA) característicos identificados, así como en estudios de otras vacunas contra el Covid-19, son principalmente leves o moderados y resuelven en su totalidad a los pocos días de la vacunación.

Más frecuentes:

Locales:

Muy frecuente: dolor en el sitio de la inyección

Frecuentes: eritema, hiperemia, prurito, edema y/o hinchazón en el sitio de la inyección

Poco frecuentes: rash cutáneo en el sitio de la inyección

Generales:

Frecuentes: fatiga, fiebre transitoria, cefalea, diarrea, tos, disnea.

Poco frecuentes: náuseas, vómitos, mialgias, artralgias, somnolencia, mareos, anorexia.

Se recomienda el uso de ibuprofeno/paracetamol ante la aparición de fiebre después de la vacunación.

Las personas vacunadas deberán estar alertas y consultar ante la aparición de síntomas posteriores a la vacunación.

6. ¿Qué grado o nivel de protección aporta cada vacuna? (Con ambas dosis colocadas)

Sputnik V: los estudios demostraron reducir la probabilidad de enfermedad sintomática en un 91% y cercana al 100% en formas graves, hospitalización y mortalidad.

Sinopharm: reduce la probabilidad de enfermedad sintomática en 79,3% y cercana al 100% en formas graves, hospitalización y mortalidad.

AstraZeneca: la eficacia reportada indica una reducción de entre el 70% y 80% de la probabilidad de enfermedad sintomática y cercana al 100% para formas graves, hospitalización y muerte.

7. ¿Si después de vacunarme no tuve síntomas quiere decir que la vacuna no me hizo efecto?

No, no hay relación en lo que sientas inmediatamente luego de vacunarte y la producción de inmunidad generada por la vacuna. Recordá consultar con tu médico ante la presencia de cualquier síntoma luego de haber recibido la vacuna.