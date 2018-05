El mini dibujante. Lautaro Ontiveros tiene 10 años y le gusta mucho dibujar desde que tenía 4 años.

Es extrovertido. Habla como un adulto y cuando comienza a contar cómo comenzó su pasión por los dibujos no puede disimular su alegría. Él es Lautaro Ontiveros, un niño de 10 años que desde pequeño hace animes y otros dibujos, y ahora comenzó a venderlos a $10 para poder perfeccionarse. "Tengo muchos lápices y hojas, pero quiero comprarme elementos profesionales para poder hacer cosas mejores", dijo Lautaro, después de que una publicación de su mamá se volviera viral en Facebook.



El niño vive en Rivadavia junto a su hermano y su mamá. Es alumno de la escuela Bernardino Rivadavia y es un buen estudiante. Su pasión por los dibujos la heredó de su mamá, a la que siempre le gustó la pintura. "Comencé a dibujar cuando tenía 5 o 6 años. Mi mamá me regaló unas cartas de Dragon Ball para jugar, y ahí se me ocurrió copiarlas, pero en tamaño grande", dijo Lautaro, al contar cómo fueron sus comienzos como dibujante. Sus primeras creaciones artísticas no resultaron perfectas, pero fueron muy buenas para la edad que tenía, comentó su mamá, que ayuda a que cumpla todos los objetivos que se propone el nene.



Con el paso del tiempo, sus dibujos comenzaron a ser cada vez mejores. Incluso, comentó que hacía dibujos y los regalaba para que sus compañeros colorearan en los recreos de la escuela. "Hasta que un día, se me ocurrió vender los dibujos a mis amigos para empezar a ahorrar plata. Es que me quiero comprar los lápices que son para dibujo profesional, quiero tener más variedad de tizas para pintar y me gustaría comprar todo tipo de papel", dijo el chico que asiste a un taller de dibujo y que está aprendiendo varias técnicas. Así fue que su mamá, para ayudarlo en este emprendimiento, publicó en Facebook que su hijo vendía sus creaciones. "Me escribió muchísima gente y estoy muy agradecida. Pero, me gustaría explicar y que la gente entienda que lo que mi hijo hace no es un pedido solidario. Gracias a Dios Lautaro tiene útiles, pero quiere ahorrar y comprarse, por sus medios, todo lo que necesita para perfeccionarse y hacer más variedad de dibujos. Me pareció una buena iniciativa de su parte", explicó Daniela Narváez, la mamá de Lautaro. En un primer momento el niño comenzó sólo con los dibujos de animé. Ahora, en el taller le están enseñando a tener nuevas inspiraciones, sin embargo dijo que ama los comics y que cree que ahí está su futuro. "Con mi mamá pintamos algunos paisajes y estoy haciendo otras cosas de dibujo, pero me gusta el animé y es lo que mejor me sale", dijo, entre risas, Lautaro, que sueña con ser un gran dibujante cuando sea grande.







La publicación

Para ayudarlo a que junte el dinero, la mamá de Lautaro hizo una publicación en Facebook. "Acá dejo algunos dibujos que hace mi hijo. Los vende en $10. Con lo que junte se quiere comprar lápices especiales, gomas para dibujo, colores, hojas, etc.", dice la publicación que hizo la mujer y se volvió viral. A este texto le agregó algunos dibujos. Para comprarlos se puede comunicar al 154866031.



Un artista

Sus dotes artísticos son conocidos por todos sus vecinos y por sus profesores de la escuela. Es por esto que Lautaro fue convocado por unos docentes para participar de un proyecto de arte. "En la escuela, hay una maestra que nos están enseñando a pintar al óleo. Es algo que yo no conocía y me encanta", dijo el niño y comentó que se siente orgulloso de que lo tengan en cuenta por su costado artístico.