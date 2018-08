Un clásico. La tradicional cabalgata a la Difunta Correa es la travesía a caballo más convocante de la provincia. Este año partirán en día sábado.

La modificación de fecha de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa valió la pena. No sólo porque los jinetes están muy entusiasmados por subirse a sus caballos para realizar la travesía, sino que además los esperará un Vallecito con algunas remodelaciones y más comodidades. Le cambiaron la cara al hotel, están terminando de instalar el riego por aspersión en la lomada del oratorio y están restaurando los parrilleros y algunos sanitarios, entre otras obras. La tradicional cabalgata, que se iba a hacer en abril pasado pero por la influenza equina decidieron posponer la fecha, se realizará el próximo fin de semana largo, con algunas modificaciones. Los jinetes saldrán el sábado 18 de agosto desde la puerta de la Municipalidad de la Capital (ver aparte).



Según comentó el administrador del oratorio, Daniel Rojas, lo más impactante será la remodelación que se le hizo al hotel que tiene unas 76 plazas. Instalaron ventanas térmicas, pintaron todo el edificio, instalaron lavarropas, calefones nuevos y hasta reemplazaron las antiguas camas por sommiers. La inversión que se hizo fue de cerca de un millón de pesos.



Pero esto no es todo lo que se está haciendo en el lugar para esperar a la multitud de jinetes. Ya están terminando el riego por aspersión de la lomada del oratorio de la Difunta Corea y construyeron un cargadero de animales en el que entran tres camiones al mismo tiempo. Además, hicieron dos galerías cerca del museo y se amplió el campo de jineteada para la Federación Gaucha. Rojas espera repuntar el turismo en el lugar con este evento que no se realizó en abril pasado. En la provincia hubo una epidemia de influenza equina y desde el Gobierno provincial se aconsejó suspender todas las actividades que implicaran movimiento masivo de caballos. Es por eso que se postergó la travesía para el mes de agosto.



Desde la Federación Gaucha Sanjuanina confirmaron la actuación de Facundo Toro para el día domingo cerca de las 20.30, en el predio gaucho de Vallecito. "La idea es que todas las actividades sean más temprano. Además, corrimos el día de la semana en el que tradicionalmente se largaba la cabalgata. En vez de un viernes arrancaremos un sábado", dijo Sergio Gonzalez, al frente de la institución.



Los jinetes

4.000

Es la cantidad de jinetes que espera la Federación Gaucha para participar de la Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa. Según dijeron, unos 1.000 animales llegan desde los departamentos alejados.

Cronograma

La salida de la travesía será el sábado 18 de agosto, a las 12,30 desde la puerta de la Municipalidad de la Capital. Se espera llegar a Caucete tipo 18 donde los jinetes pararán en el predio municipal. El domingo a las 8, los gauchos saldrán hasta la Difunta Correa para llegar cerca del mediodía.