Carlos y Alejandro

"Yo veo que él adora su trabajo y la gente siempre lo condena por ser policía". Con esa excusa, Carlos Domínguez (28) se puso manos a la obra y escribió una conmovedora carta para su viejo amigo, el agente Alejandro Nicolás Gil (25), que se desempeña en la Regional Noroeste.

Ambos se conocieron hace ya unos 10 años cuando entrenaban (Carlos como ayudante de campo y Alejandro como jugador) en el Club Sportivo Rivadavia, en La Bebida, y desde allí comenzaron a compartir muchas cosas.

El agente Alejandro Nicolás Gil

Los lazos de amistad que formaron hicieron que Carlos se preocupara por la situación que pasa su amigo policía, al que, según dijo, "lo juzgan" por su profesión. Así las cosas, redactó las líneas para que la gente tome conciencia. Leela.

LA CARTA

"Hola, soy yo, el vigilante de la esquina, el inútil, ese que no sirve para nada, el que no tiene vocación, el que entro por el sueldo, el que según dicen no está preparado… si señor, señora, soy ese…. el que está parado en tu cuadra, cuando llueve cuando hace frio, cuando el calor agobia y solo estoy yo en la calle, yo y alguna motito dando vueltas, yo y el delincuente que quiere robar en tu casa mientras dormis, pero no lo hace porque el pitufo está parado ahí “de gusto” para la mirada de la sociedad.



Soy yo, el que critican por hacer operativos… ¿porque no agarran a los chorros ? Me dijo una señora … y nunca supo que detrás de ella detuve un vehículo con pedido de secuestro y fue restituido a su dueño que tanto sacrificio había hecho para tenerlo…. esa misma pregunta me hizo la madre de un menor en pleno centro, sin saber que la cámara de seguridad registró cuando su nenito robaba un celular de la mesa de un bar… también vino la que filma, y me dijo que lo suelte, que soy un represor, que hago abuso de autoridad, subió el video a las redes, y al otro día la vi en la comisaria haciendo la denuncia porque le robaron la cartera, aparentemente un motochorro, ah! Si pero cuando fui a parar al que paso 50 veces por el mismo lugar me dijeron que estigmatizo y prejuzgo a las personas, que paro por portación de rostro, que soy un inútil que me las agarro con el primer gil que se me cruza, pero NO señor/a …. tengo olfato policial, déjeme trabajar, yo se porque hago una cosa y porque otra, señor yo no me meto en su trabajo…. No me juzgue cuando me ve tomando un mate, cuando me ve salir del baño, estoy muchas horas en la calle…. y sabe una cosa señor ciudadano?? También soy un humano, también me equivoco, también me juzgan, también me odian.



¿Pero sabe que? Sobre todas esas cosas soy un PROFESIONAL, y como tal estaré allí, cerca suyo incansablemente, a su servicio, sin importar que dicen, que dijeron o que dirán, sin importar cuantas horas llevo parado ahí, sin importar que paso el vecino de la otra cuadra y me saco una foto, cuando hablaba con mi señora, porque mi hijo tiene fiebre sabe? Y mi vieja está internada, y gracias a esa foto me sacaron la mitad del sueldo, y no llegue a fin de mes, pero no le tengo rencor al señor, en todo caso tiene razón me equivoqué, no tendría que haber usado mi celular… mandó la foto a los grupos de whatsapp y decía que me paga el sueldo para eso, le quise decir que el sueldo también me lo pago yo porque también pago mis impuestos… pero no lo iba a entender… así que seguí parado custodiando su cuadra… y así pasan mis días señor, señora, así son todos los días de mi vida, pero de algo quiero que esté seguro, y es que amo mi profesión!!!! Y que voy a estar y a dar MI VIDA por la suya!!! Perdóneme señor ciudadano por todo lo que ve mal de mí, yo ya lo perdoné....."