Una sanjuanina fue víctima de una estafa con su cuenta bancaria y a casi tres meses aun no obtiene respuesta sobre lo sucedido. De acuerdo al relato de Silvia Suarez Corvalán, fue en el mes de febrero cuando, mientras estaba revisando su saldo por homebanking, descubrió que en ese momento alguien estaba transfiriendo el dinero y realizando compras.

"Yo intenté de inmediato contactarme con el Banco Nación (donde cobra su sueldo), pero por el horario nadie me respondió. Al otro día vi que no solo no tenía sueldo sino que me habían generado un descubierto de 50 mil pesos", dijo la damnificada en los micrófonos del programa Demasiada Información, en Radio Sarmiento.

Corvalán consiguió dar de baja a su tarjeta de débito y que el sueldo le fuera depositado en una cuenta que tiene en otra entidad bancaria. Sin embargo, desde el Banco Nación todavía no obtuvo respuesta de que es lo que ocurrió, ni menos algún tipo de reconocimiento del descubierto que se le generó y por lo que hoy aparece como morosa y nada tuvo que ver.

"Yo denuncié en Defraudaciones y Estafas y me contaron que son muy habitual este tipo de episodios, sobre todo en ese banco", dijo la damnificada.

La mujer, cansada de no obtener respuestas ahora inició un proceso judicial sobre la entidad bancaria.