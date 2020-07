Romina Leonardi recuerda el día como si fuera ayer. El 29 de agosto de 2018 abrió la puerta de su casa para buscar a sus perros, que estaban en el frente detrás de las rejas, y no vio a Mariposa, su perra galgo. En ese momento inició una búsqueda que aún mantiene con esperanza. Aunque ahora, ante tanto tiempo sin novedades, decidió duplicar la recompensa que ofrece para ver si así tiene suerte y logra reencontrarse con su mascota.

“A Mariposa la trajimos de Buenos Aires. Mi marido, Sebastián, tiene familia allá y nos la regalaron, era muy pequeña. Ella es galgo, pero no sabe de carreras o caza, porque siempre la criamos como una más de la familia”, cuenta Romina.

La mujer vive con su marido, su bebé y dos perros más de raza pitbull en una vivienda del barrio Obrero, de Rawson, de donde se llevaron a la perrita.

“Ese día, cuando vi que no estaba salí a buscarla y un vecino me dijo que dos hombres la había sacado por arriba de la reja. Mi vecino los vio, pero no se quiso meter por temor”, relata la mujer.

Desde ese momento, ella y su marido empezaron a buscar a Mariposa por los alrededores y con mensajes en las redes. “Nos han escrito de todos lados. Hemos ido a buscarla a distintas zonas de acá, de Rawson; a Pocito, a Chimbas y hasta a Caucete, siempre se trata de una perra parecida, pero no es la nuestra”, dice Romina.

Y agrega: “Siempre ofrecimos $5.000 de recompensa. Pero ahora decidimos subirla a $10.000, para ver si así conseguimos recuperarla”.

La perrita tiene actualmente 3 años y medio. Quien tenga información puede comunicarse a los teléfonos 264-5098324 ó 264-5475163.