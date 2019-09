Luego de la muerte del nene de 2 años que fue atacado por una jauría en Marquesado, dos proteccionistas de animales dieron su opinión al respecto sobre el hecho que enluta a la provincia.

Laura Mendoza es voluntaria en ‘Callejeritos’ y sostuvo que es una situación “terrible”. “No hay conciencia de que no hay que dejar animales abandonados. Hay superpoblación de perros callejeros y no damos abasto”, resaltó.

También indicó que el sanjuanino es muy “cómodo”. “El Estado hace lo que puede con los centros de esterilización pero hay personas que tienen como 6 perras y esperan a que las busquemos, se las opere y luego devolverlas. Por voluntad propia no lo hacen”, amplió.

Por su parte, Marilú Garcés integrante de ‘Patitas sin hogar’ expresó que hablar de una muerte siempre es lamentable y apuntó que a que “no son perros callejeros”.

Mendoza resaltó que “el animal tiene la culpa de lo que hace pero la persona es responsable de no cuidarlo y dejarlo que vagabundee”. “Debería haber penas para quienes tiran a los perros y premiar al vecino responsable”, sentenció.

Garcés aseguró que “el Estado debe obligar a que se esterilicen los animales, multar duramente a los que abandonan y utilizar las cámaras de seguridad para identificarlos”. “Están fallando las políticas en cuanto a salud reproductiva. Nosotros trabajamos en un barrio de Santa Lucía, esterilizamos a todos los animales y en dos años no hubo más superpoblación”, agregó.

Del mismo modo, Laura Mendoza sostuvo que construir perreras municipales no serviría. “Las perreras se convierten en depósitos de animales y nadie va a adoptar. Es dolorosísimo hablar de que un niño murió. Podría haberse evitado”, lamentó.