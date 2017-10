El sanjuanino. Javier Labaké es el sanjuanino que fue parte del grupo de pizzeros. Fue uno de los encargados de animar la tarde y de cortar todas las porciones de pizza.

"Salimos de la escuela y nos quedamos en la plaza para esperar las pizzas. No compramos ni merienda para poder comer acá", dijo Ricardo Ruiz, un chico de 16 años. Junto a estos estudiantes, una familia de Santa Lucía comentó que llegó al microcentro sólo para probar las pizzas. "Nos vinimos en colectivo especialmente para esto.

Comimos una porción cada uno y nos llevamos dos enteras para la cena", dijo Zulma Gracia. Al igual que ellos, miles de personas disfrutaron de la actividad "Pizza Solidaria" que fue organizada por la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casa de Empanadas (APPYCE) y la Municipalidad de la Capital. Todo lo que se recaudó será donado a la Fundación "El Otro", una institución que nació para acompañar a chicos en contextos de exclusión social. La organización quedó sorprendida porque pasadas las 21 ya habían vendido más de 10 mil porciones.

De picnic. La familia González es de San Martín y llegó al centro para colaborar y probar las pizzas. Hicieron un picnic en la plaza.



El cruce de Ignacio de la Roza y Tucumán se convirtió en una pizzería. Ahí, el camión de APPYCE llamó la atención de todos. Cargado de enormes hornos pizzeros y otras herramientas de cocina hizo que todos se detuvieran por un instante, incluso desde antes de que abriera el comercio (ver aparte). Después, a media mañana la gente se acercó y preguntó a qué hora arrancaba la venta y los precios; y muchos esperaron en los alrededores de la Peatonal hasta 2 horas para poder comer aunque sea una porción.

Agradecimiento. APPYCE agradeció a Capital con enormes pizzas. Una de ellas tuvo el rostro del intendente y el logo de la Municipalidad.

Es que el olor a la salsa de tomate hizo que todos los que pasaron por esa zona se tentaran. Hubo gente que salió de sus empleos y se quedó en sus vehículos haciendo tiempo para poder comprar. La locura pizzera se extendió por todo el centro cuando el aroma de las primeras pizzas horneadas comenzó a invadir esa popular esquina; y cuando se abrió la venta las personas hicieron largas filas para poder comprar y retirar sus porciones. Hubo tanta gente que en 3 horas vendieron más de 6.000 porciones. Y mientras muchos hicieron interminables filas, otros coparon con picnic la plaza 25 de Mayo. Como si fuera el Día del Estudiante este espacio verde estuvo lleno de familias, que sentados en el pasto disfrutaron de las deliciosas porciones.



Este evento ya ha recorrido varias ciudades del país. "La idea es colaborar. Nosotros ayudamos con el camión y la gente colabora comprando las pizzas", dijo Diego Dávila, uno de los 26 profesionales que trabajaron durante 16 horas. El grupo estuvo compuesto por gente de varias provincias, incluido el sanjuanino Javier Labaké quien vivió un emocionante momento al reencontrarse luego de varios años con Juanita, la señora que lo cuidaba cuando él era un niño.

Las horas más importantes

El camión

A las 7 de la mañana el camión, que pesa 11 toneladas, comenzó a armarse. Es una movilidad que tiene varios hornos, mesadas y otros elementos de cocina. Además, a esa hora se valló la zona, se distribuyó la cartelería y se empezó a hacer las instalaciones con un generador eléctrico. Esto, porque todas las cocinas del camión encienden con electricidad. Además de montar la cocina móvil, se pusieron algunos gazebos y hasta equipos de sonido.

Con show

Además de la venta de las pizzas, APPYCE llegó a la provincia con varios espectáculos. Entre los shows que más gustaron al público estuvo el que hizo uno de los maestros pizzeros, quien realizó acrobacias con masa para pizzas durante varios minutos. Además, la Municipalidad de Capital montó un escenario, en el que actuaron algunos artistas locales. La gente se acercó a ver los distintos espectáculos y de paso compró algunas porciones de pizzas.

La venta

Como estaba previsto y de manera puntual, a las 16 comenzó la venta de las pizzas. En un rincón de la Ignacio de la Roza la gente compró los tickets con los que después retiró las pizzas. Hubo personas que se llevaron hasta 6 pizzas enteras; y hubo algunos que compraron primero algunas porciones y luego volvieron por más. Si bien hubo a la venta distintas especialidades de pizzas no se pudo elegir. El reparto se realizó a medida de que fueron saliendo.

Hora de picar

A las 14 varios cocineros comenzaron a picar cebolla, ajo, jamón y morrones. Divididos en grupos y en distintas mesadas trabajaron coordinadamente. Y mientras algunos profesionales se encargaron de estas tareas hubo otros que armaron las cajas para colocar las pizzas y hasta separaron miles de bandejas de cartón y servilletas de papel donde luego repartieron las porciones. También hubo algunas personas encargadas sólo de la limpieza.

Protagonistas

LUCAS SÁNCHEZ de Chimbas

"Compré varias porciones, porque me encanta la pizza y de paso ayudamos. Me enteré hoy de esta movida y me pareció muy buena".

LUCAS CARRIZO de Rivadavia

"Nos enteramos en la escuela antes de salir y después nos vinimos para acá. La verdad que están muy ricas las porciones. Sobre todo muy accesibles"

SANDRA TELLO de Santa Lucía

"Vine al centro a hacer unos trámites, me enteré del evento y me quedé. Llevo la cena por poca plata y de paso colaboramos. Esto tiene un buen fin".

MARCELA TEJADA de Rivadavia

"Salí del trabajo hace una hora y me quedé a esperar. Compré unas porciones para probar y llevo una pizza para comer con la familia esta noche".