Al aire. Claudia Vázquez fue agredida mientras conducía su programa radial por el propietario de la emisora y fueron oyentes quienes llamaron al 911.

La denuncia por agresión que realizó anteayer la locutora Claudia Vázquez mientras conducía su programa radial en FM Bohemia contra el propietario de la emisora, Rodolfo Ridao, encontró adhesión en diferentes agrupaciones de profesionales de comunicación tanto a nivel local como nacional, quienes consideraron que no es un hecho aislado lo ocurrido en este caso e impulsaron a tomar nuevas medidas.



Por ejemplo, la Red de Comunicadorxs con Perspectiva de Género (Recope) manifestó su "profunda solidaridad y acompañamiento en toda acción que la compañera periodista decida emprender en el pedido de justicia frente a semejantes actos de violencia sufridos".



También denuncian que "esto es una muestra más de los constantes casos de violencia institucional y de género que vivimos las comunicadoras y periodistas mujeres en los medios y en las redacciones cuando muchos compañeros y autoridades empresariales desvalorizan, deslegitiman, discriminan, hostigan, violentan nuestro trabajo por el sólo hecho de ser mujeres".



Por eso, promovieron la "inmediata acción del Sindicato de Trabajadores de Prensa de San Juan, Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan, Dirección de la Mujer y todo organismo o institución vinculada con la temática para gestionar de forma conjunta la implementación y validez en todo medio de comunicación de San Juan de un Protocolo de Acción frente a casos de Violencia de Género".



El Consejo de Comunicadores Sociales de San Juan también emitió un comunicado repudiando el accionar de Ridao y en el que consideró que "se hace urgente la visibilización de este tipo de delitos y hacemos un llamado a todos nuestros colegas a denunciar hechos ocurridos diariamente y que son "vox populi" pero que no tienen el marco legal que lo sostenga. Tomar conciencia de nuestros derechos laborales y denunciar, es asumir un compromiso para erradicar este flagelo". El Consejo solicitará una audiencia en la Secretaría General de la Gobernación para plantear el caso.



El caso tuvo gran repercusión en los medios nacionales (ver nota vinculada) y el Sindicato Argentino de Locutores también emitió un comunicado en el que se solidariza con Vázquez y repudia el accionar de Ridao.



Todo comenzó anteayer cuando Ridao ingresó al estudio y expulsó a Vázquez en un tono muy agresivo, con el micrófono abierto, al punto que oyentes de la radio se comunicaron al 911 para denunciar una situación de violencia.



Por la tarde, Vázquez realizó una denuncia en la Comisaría de la Mujer y también una pública en redes sociales, adjuntando una grabación del momento en que Ridao la expulsa, en tanto que otros comunicadores de las dos emisoras de Ridao (Bohemia y Radio de Clásicos) aseguraban en un video que Ridao no es una persona violenta y manifestaban diferencias con Vázquez. Ayer por la mañana, dos de esas personas, Sergio Carelli y Cristian Navas, aseguraron que renunciaban a sus trabajos.



Por la denuncia de Vázquez, ayer el juez del 5to Correccional, Mario Parrón, ordenaba la detención de Ridao. Al cierre de esta edición, se produjeron dos allanamientos sin éxito, en tanto que un abogado presentaba un pedido de eximición de prisión.

Masiva repercusión en medios nacionales

En los portales de noticias de los medios más importantes, emisoras de radio y canales de televisión. La denuncia de agresión que realizó Claudia Vázquez fue noticia en los principales medios y en un lugar destacado en la mayoría de los casos.



Así, Infobae tituló: "Sos una basura, callate!": el dueño de una radio sanjuanina agredió al aire a una locutora y un oyente llamó al 911.



En tanto, Clarín anunció: Brutal audio: una locutora es agredida en vivo por el director de una radio.



Página 12 también apuntó a lo mismo: El dueño de una radio agredió a una locutora mientras el programa salía al aire.



El canal de noticias TN también trató el tema y lo replicó en su portal digital con el título: Una locutora de San Juan fue brutalmente agredida al aire por su jefe: "¡Basura"", ¡Sos una porquería!".



En tanto que en el Canal 26 adelantaron que el Colectivo de Actrices, que denunció por ejemplo a Juan Darthés, estudiaba involucrarse en el tema.



Vázquez concedió algunas entrevistas en las que afirmó que "al principio lo vi tranquilo y cuando se acercó se puso muy violento. No entendía nada, levantó una silla y no sabía qué hacer porque si hablaba se ponía peor pero tampoco se calmaba si me quedaba callada".



"Fue él quien dejó abierto el potenciómetro para que saliera todo al aire. Le agradezco a Adriana, una oyente, quien llamó al 911 por lo que llegó la policía", narró.



Quebrándose, Vázquez agregó: "Rodolfo Ridao, mucha gente no te quiere porque sos una mala persona. Yo amo vender, si a mis compañeros les molestó, es un problema de ellos. Si yo me callé antes fue por una cuestión de necesidad porque yo no vivo de una pauta del Gobierno".



En tanto, Ridao difundió un audio para dar su versión.



"El audio que ella publica está totalmente editado", sostuvo Ridao, quien aseguró que la locutora es "una persona muy violenta" que "saca de las casillas a cualquiera" y que "ninguno de los que trabajaban en la radio la aguantaban".



Reconoció que "estaba muy nervioso" y que dijo "cosas tremendas de las que me arrepiento". También sostuvo: "Ella se dirigió a la consola. Yo no me di cuenta porque no estaba pensando en eso. Levantó el micrófono para sacarme al aire cuando yo estaba muy nervioso".