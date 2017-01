No hizo falta que Melchor, Gaspar y Baltazar salieran a escena para revolucionar a los vecinos. Frente a una casa de La Bebida se estacionó una camioneta adornada con globos desde la que se podía oir la canción típica de los Reyes Magos.



Eso bastó para que grandes y chicos se agolparan frente a esa vivienda, esperando verlos.



Ni bien asomaron los chicos los rodearon para darles un abrazo, mientras que los adultos sacaron fotos y filmaron ese mágico momento. Así se vivió el arranque de una de las 4 caravanas de Reyes que organizó el municipio de Rivadavia para agasajar a los chicos.



Y también a los grandes. Hasta algunos abuelos que salieron a saludarlos recibieron una bolsita con golosinas.

Una sola vez el locutor anunció por altoparlante el paso de los Reyes.



Fue suficiente para que los chicos salieran corriendo de sus casas para recibir un regalo y poner a prueba la puntería de los Reyes. En algunas calles muy transitadas, como la avenida Ignacio de la Roza, no pudo parar la camioneta que los transportaba por lo que Melchor, Gaspar y Baltazar tuvieron que arrojar las bolsitas hasta donde estaban los chicos. Lanzaron de tres o cuatro por vez para que ninguno se quedara sin su obsequio.



La Caravana continuó hasta llegar al Lote Hogar 50 donde había un centenar de niños esperando. En este vecindario se vivió uno de los momentos de mayor euforia porque los Reyes decidieron bajar de la movilidad para saludar a los chicos y darles las golosina en la mano.



Algunos niños ni se preocuparon por recibir este regalo, ya que lo único que quisieron fue abrazarlos y sacarse fotos con ellos. En esta parada los adultos también aprovecharon para hacerse una selfie junto a ellos.



Aún quedaba mucho camino por recorrer por lo que los organizadores de la caravana tuvieron que pedirles a los Reyes que retomaran la marcha. Ellos seguían posando para las fotos y hasta alzando a los niños más pequeños.



Retomaron la marcha y los bocinazos de los vehículos que los acompañaban se mezclaron con los de los autos que participaron en otras de las caravanas que organizó el municipio de Rivadavia para llegar a todos los rincones del departamento. Pero no fue el único en hacerlo.



Ayer también hubo caravanas de Reyes en Albardón, Santa Lucía, Angaco, Rawson, Pocito, 25 de Mayo, 9 de Julio, Caucete, Jáchal y Chimbas.

Pequeños protagonistas



LUJÁN PÁEZ - 7 años

’Este año me porté muy bien para que los Reyes Magos me trajeran de regalo una muñeca. He cortado mucho pasto para dejarles a los camellos y agua para los Reyes. Nunca los vi, por eso me saltó el corazón cuando pasaron en la camioneta’.

Lautaro Leonel - 6 años

’Yo a los Reyes Magos le pedí un jean y una remera de Angry Birds porque me gustan mucho. No pedí juguetes porque prefiero tener ropa nueva para verme fachero. Espero que no me traigan un pantalón o remera que me quede chica’.

Renata Tello - 11 años

’He pedido un montón de regalos pero no creo que vaya a recibir todos porque mi mamá me dijo que a lo mejor los Reyes no tienen tanta plata. Yo voy a ponerme contenta aunque reciba sólo uno. Me gusta poner el pasto y agua en la noche’.

Ulises Benegas - 9 años



’Me gustan mucho las películas de acción así que le pedí a los Reyes un robot de los Transformers y un arma de juguete, con uno de esos regalos que me traigan voy a estar contento. Algunos amigos no creen que los Reyes Magos existen, yo sí’.

Emanuel Martín - 8 años