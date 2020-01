En Chimbas. Los chicos de Chimbas fueron sorprendidos por los Reyes. En el departamento hubo sorteos y muchos regalos.

Ayer fue el Día de los Reyes Magos, y en ese contexto miles de chicos tuvieron la posibilidad de conocer a Melchor, Gaspar y a Baltasar. Es que los tres personajes recorrieron barrios, parques y hasta algunos hospitales con el objetivo de llevar regalos y alegría a los más pequeños. Los festejos, que incluyeron caravanas y hasta espectáculos musicales, comenzaron el domingo en la tarde y se extendieron hasta ayer en la noche. Además de festejar, los chicos recibieron regalos en sus hogares y muchos enviaron sus fotos a DIARIO DE CUYO, que las publica en las páginas 6 a 8 de esta edición.

En Rawson y Chimbas se vivieron los eventos más convocantes. Miles de personas coparon el Parque Municipal de Chimbas y la Plaza de Villa Krause para ver a los Reyes Magos. Ahí, los chicos participaron de sorteos, recibieron regalos y hasta fueron fotografiados junto a Melchor, Gaspar y Baltasar. En Pocito, Sarmiento y Caucete también hubo grandes festejos. En caravana y hasta recorriendo los hospitales Ventura Lloveras y Federico Cantoni, los Reyes sorprendieron a los pequeños y hasta a los adultos. Estos personajes también visitaron el hospital Rawson y el Marcial Quiroga. Y también tuvieron sus fiestas en Albardón, Rivadavia, Ullum y Valle Fértil. En todos estos lugares hubo autoridades de los municipios o Desarrollo Humano que participaron.

Mucha alegría

Pedro y Manuel Castillo Kaziura fueron sorprendidos por los Reyes Magos. El mayor de los hermanos recibió varios libros y el menor, una pista para autitos. Los niños disfrutaron de sus regalos.

Para el verano

María y Rodrigo disfrutaron todo el día de sus regalos que recibieron de los Reyes. Los chicos recibieron unas pistolas de agua, un juguete ideal para que se diviertan durante el verano.

Para chapotear en el patio de su casa

Matías y Camila Ortega son hermanos y además de recibir varios juguetes los chicos fueron sorprendidos con una pileta. Dijeron que al regalo de Reyes lo pondrán en el patio de su casa para divertirse en familia, durante el verano.

El regalo de Juan Pablo para los Reyes Magos

Juan Pablo Francés tiene 5 años y dejó, como la tradición lo indica, pasto y agua para los camellos. En la mañana el niño se encontró con los regalos que le dejaron Melchor, Gaspar y Baltasar. Recibió un juego de autos y una pista.

Varias sorpresas para que Isaías se divierta

Isaías no pudo disimular la alegría al ver los regalos que le dejaron los Reyes Magos. Bajo su arbolito, el pequeño de 6 años se encontró con una máquina de juguete, un peluche y unos autitos para coleccionar.

La alegría de Thiago por todos sus regalos

Thiago Mercado se despertó y lo primero que hizo fue mirar bajo el árbol de Navidad. Encontró varios regalos. Uno de ellos fue un juego de autos. También le regalaron una remera y una malla para ir a la pileta.

Jugando sin parar con los autitos nuevos

Tobías está por cumplir los 2 años. El pequeño recibió una colección de autos de Toy Story, película de la que es fanático. Con mucha alegría, Tobías no paró de jugar con los juguetes que le regalaron los Reyes.

Los Reyes le robaron una gran sonrisa al pequeño

Valentino no sabe caminar, pero desde su cochecito no paró de jugar con un camión que le trajeron los Reyes Magos. El pequeño no pudo borrar su enorme sonrisa al ver el regalo que recibió de Melchor, Gaspar y Baltasar.

Entusiasmo por el regalo que le dieron los Reyes

Con una enorme sonrisa y sin poder contener el entusiasmo, Thiago posó para las cámaras con el regalo que le hicieron los Reyes Magos. El pequeño, que se despertó para buscar su obsequio, recibió una patineta.

Mateo, un fanático de los muñecos de juguete

Con muchísima alegría Mateo recibió los regalos que le dejaron los Reyes Magos. El pequeño no pudo contener la sonrisa al ver a un muñeco de Mickey Aventuras sobre Ruedas y a un Transformer para él.

Sorpresa y alegría

Francisco Arias tiene 6 años y recibió de regalo una mochila de Zombies, además de algunos juguetes. El niño no pudo disimular la sorpresa y la alegría al ver los obsequios de los Reyes.

Regalos de Jonás

Jonás se despertó ayer en la mañana y encontró varios regalos bajo el árbol de Navidad. Los Reyes Magos le trajeron una pelota de fútbol y un auto a control remoto, entre otras cosas.

Disfrutando de sus juguetes en la cuna

En la cuna, con la misma ropa que usa para dormir y sin poder contener la alegría, Máximo jugó con los juguetes que le trajeron Melchor, Gaspar y Baltasar. El nene recibió un auto de carrera y un avión.

Con el árbol lleno de obsequios para las nenas

Mía y Nair se despertaron y lo primero que hicieron fue buscar bajo el árbol de Navidad los regalos. Las niñas recibieron muchos obsequios. Antiparras, esmaltes y otros accesorios fueron algunos de ellos.

Con mucha alegría por los regalos recibidos

Milagros está por cumplir los 2 años y ayer no pudo contener la alegría al ver los juguetes que le trajeron los Reyes Magos. La pequeña recibió un set de cocina y sonrió para las cámaras mientras mostró sus juguetes nuevos.

Nicolás Moya, con muchos juguetes

Nicolás Moya recibió muchos juguetes para el Día de los Reyes Magos. Por una parte, le regalaron los personajes de los Paw Patrol, y sus movilidades, y por otro lado recibió un set de los P.J. Masks.

Bloques para poner a prueba la imaginación

Nicolás recibió un hermoso regalo: un set de bloques para armar diferentes figuras o juguetes. Desde ahora, el pequeño tendrá el trabajo de poner a prueba su imaginación para divertirse sin parar.

Guadalupe, sobre ruedas y con muñecas nuevas

Guadalupe Castro Gallardo tiene 6 años y fue sorprendida por los Reyes Magos. La nena recibió una bicicleta y algunas muñecas. Durante la mañana paseó por su barrio con los regalos que tanto le gustaron.

Un regalo muy grande para María José

María José recibió de regalo un enorme peluche, de parte de Melchor, Gaspar y Baltasar. Un muñeco rosa de Mi Pequeño Pony, casi más grande que la nena, fue lo que le trajeron los Reyes Magos. La nena posó para la foto.

Martina, junto a su princesa favorita

Con cara de dormida, pero muy alegre, Martina posó para las fotos junto a su regalo de Reyes. La nena, que es fanática de Frozen, recibió una muñeca de Ana, la princesa hermana de Elsa, la protagonista de la película.



Alfonsina, muy feliz

Alfonsina Peyran tiene 9 años. La nena fue sorprendida por los Reyes Magos con dos regalos que ella quería. Le trajeron un reloj y una caja de marcadores, pues le encanta dibujar.

El mimado de la casa

Joaquín es el menor de 4 hermanos y el pequeño fue el mimado de la casa. Los Reyes Magos le trajeron un juego de mesa, unos trompos y un monopatín. Se mostró muy contento.

En búsqueda de su regalo de Reyes

Agostina no pudo contener la ansiedad. Por poco se metió dentro de la bolsa para tratar de sacar el regalo que le dejaron, bajo el árbol, los Reyes Magos. La nena estuvo muy feliz al descubrir los juguetes.

Varios juegos para que se divierta en familia

Andrés recibió varios juegos, entre ellos algunos para jugar en familia como la Oca. El niño se mostró feliz con todos los regalos que recibió de parte de los Reyes Magos durante la jornada de ayer.

Ciro recibió un inflable para nadar en la pileta

Ciro Rojas tiene 5 años. El niño recibió un inflable para nadar en la pileta. Además, el pequeño fue sorprendido por los Reyes con una pistola para tirar agua. Durante la mañana jugó hasta con su perro con la pistola.

Los Reyes le trajeron una nueva movilidad

Bautista Nicolás posó cómodamente para las fotos. El pequeño recibió, de parte de Melchor, Gaspar y Baltasar, una nueva movilidad. Se trata de un triciclo que además puede ser conducido por sus papás.

Hermanos fanáticos del fútbol y de la Juventus

Los hermanos Guillermo y Juan Diego posaron juntos para las fotos, con los regalos de los Reyes Magos. Fanáticos del fútbol, los chicos recibieron el equipo de la Juventus, una pelota de fútbol y un juego para la PlayStation.

Liam jugó con los regalos desde bien temprano

Sin vestirse y con cara de dormido, Liam se levantó con un único objetivo: buscar los regalos de los Reyes. El nene se encontró con un muñeco de Buzz Lightyear y algunos bloques para jugar con su hermano.

Los Reyes le trajeron un camión gigante

Ismael posó para las fotos con su regalo de los Reyes Magos: un camión gigante. El niño recibió además otros juguetes. Uno de ellos fue una ametralladora plástica y unos autitos de colección.

Un accesorio para aprender a caminar

Luciana Moya se despertó y se encontró con un hermoso regalo. Los Reyes Magos le trajeron un juguete que habitualmente es usado para aprender a caminar. La nena no paró de jugar con los botones y luces del juguete.