Entusiasmo. Cientos de estudiantes secundarios participaron del primer día de la feria educativa 2018 de la UNSJ y de la UCCuyo. La muestra continúa hasta mañana.

Facundo Ordoñez, de la Escuela Normal Sarmiento, hizo malabares para que no se le cayera ninguno de los muchos folletos que llevaba entre sus manos. No tenía decidido qué carrera seguir y por eso se llevaba información de todas. Agregó que la feria educativa de las universidades debería hacerse al menos dos veces al año para poder conocer en detalle qué ofrece cada carrera. Lo mismo opinaron varios de los estudiantes secundarios que ayer concurrieron a la apertura de la oferta de carreras de grado que realizan tanto la Universidad Nacional de San Juan como la Católica de Cuyo. Este año, la indecisión de los estudiantes fue lo más llamativo del evento en ambas casas de estudio.



La feria educativa dura tres días, pero para los estudiantes que cursan el último año del secundario no es suficiente para "empaparse" de lo que ofrece cada una y, por lo tanto, para tomar una decisión. "Si te gusta un par de carreras y te parás para averiguar detalladamente sobre cada una, perdés mucho tiempo y te quedás sin conocer el resto. Por eso creo que esta feria debería hacerse al menos dos veces al año para que podamos contar con más tiempo para conocer las propuestas y poder elegir", dijo Micaela Muñoz, del Colegio Central Universitario.



Beatriz Farah, secretaria académica de la UCCuyo, dijo que este año fue notoria la indecisión de los estudiantes que recorrieron todos los stands de las carreras para llevarse folletería. Agregó que el año pasado se comenzó a percibir esta problemática por lo que la institución decidió apuntalar la orientación vocacional con talleres extras. "Comenzarán el mes que viene para que los chicos tengan más oportunidades de trabajar sobre sus gustos, capacidades y competencias y puedan hacer la mejor elección posible", dijo Farah.



En la feria de la UNSJ también se notó la indecisión de los estudiantes. Se debe a que muchos se debaten entre la carrera que les gusta y su realidad económica. "Lo primero que preguntan los chicos es cuánto dura una carrera y cuál es su salida laboral. Recién ahí comienzan a interiorizarse del plan de estudio", dijo Paula Agüero, técnica en Turismo.

Los Protagonístas

* Leandro Páez, alumno

"La feria educativa debería hacerse a principio de año. La hacen ahora y hay carreras que arrancan las inscripciones el mes que viene y no tenés tiempo ni de elegir".

* Victoria Castillo, alumna

"Aún no decido qué carrera seguir y no he tenido mucho tiempo para analizar todas las propuestas. La feria debería hacerse dos veces al año".

* Giuliana Quiroga, alumna

"Me gusta mucho la carrera de medicina, pero no sé si voy a poder pagarla. Por eso por ahora estoy analizando otras opciones para tener en cuenta".

* Camila Domínguez, alumna

"Cuesta decidir qué carrera elegir. Yo estoy entre medicina forense y bioquímica. Me gustaría que la feria durara más para conocer más las propuestas".

Algunos destacados



Atracción por el sabor

En la feria educativa de la UCCuyo hubo una feria gastronómica donde los estudiantes además de conocer esta carrera pudieron presenciar una clase de cocina en vivo y comprar diferentes platos como tacos, burritos y diferentes ensaladas.



Estudiantes, en acción

Los estudiantes que asistieron a la feria educativa de la UCCuyo participaron en un simulacro de incendio para aprender a usar el matafuego. Esta actividad la organizaron los profesores de la carrera de Higiene y Seguridad en el Trabajo.



Con el arte en escena

En la feria educativa que organizó la UNSJ le dieron un lugar destacado a las actividades artísticas. Hubo talleres de teatro, tango, folclore y candombe en la que pudieron participar los estudiantes. Los chicos también ayudaron a pintar un mural gigante.