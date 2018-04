El grupo. Fueron 41 los choferes de la empresa de colectivos La Positiva los que participaron de la primera bicicleteada solidaria que tuvo como destino una localidad de Angaco.

La idea surgió como una propuesta para tener "un cable a tierra", pero se terminó transformado también en una actividad con fines solidarios. Los protagonistas de esta iniciativa fueron los choferes de colectivos de la empresa La Positiva, que comenzaron a practicar solidaridad en bicicleta para combatir el estrés y ayudar a los pobres. Ya realizaron la primera travesía que tuvo como destino la localidad de El Bosque, en Angaco, donde llevaron ropa, calzado y juguetes para repartir entre los vecinos.



"Nuestro objetivo fue doble. Por un lado apuntar a nuestro bienestar y, por otro, hacer el bien a los demás. Y pudimos cumplir con ambas metas", dijo Juan Elizondo, chofer y delegado de la empresa quien fue el mentor de esta propuesta junto a Mario Ramos y Alberto Tapia, también delegados.



El hombre dijo que la idea nació para que los choferes pudieran compartir una experiencia positiva que combinara actividad física y esparcimiento, y que los hiciera olvidar por unas horas el estrés del trabajo. "Los choferes trabajamos bajo mucha presión y viviendo situaciones angustiantes que antes no eran tan usuales como los robos, la violencia y el mal comportamiento de algunos pasajeros, y que te terminan estresando. Por eso quise organizar esta bicicleteada solidaria para que tuviéramos un cable a tierra", dijo Elizondo.



Cuando este chofer comentó su propuesta en el trabajo contó con una doble adhesión, la de sus compañeros y la de la empresa. De inmediato se sumaron los choferes que tenían bicicleta, mientras que los empresarios se comprometieron a dar apoyo incondicional a esta iniciativa. "Formamos un grupo de 41 choferes, entre los que podían participar por los horarios de trabajo. Y comenzamos a trazar el recorrido del destino de la primera bicicleteada solidaria. Elegimos la localidad de El Bosque. Mientras, la patronal se encargó de parte de la logística", dijo el hombre.



La empresa, según contó Elizondo, se hizo cargo del pago del seguro y de los permisos en Tránsito para realizar la travesía de 46 kilómetros en bicicleta. Puso dos colectivos a disposición de los ciclistas, uno fue para que abordaran quienes no resistieran el cansancio, y el otro para trasladar las donaciones y las bicicletas al regreso. Además, regaló un asado completo para los choferes. "Al principio pensé en la bicicleteada como una actividad para distenderse, pero después les propuse a mis compañeros que juntáramos ropa o calzado en desuso para llevar a la gente. Juntamos más de 20 bolsas a las que se sumó el aporte de gente desconocida", agregó.



Los miembros de la Unión Vecinal Villa Obrera, en Chimbas, se enteraron de esta campaña y de que los ciclistas pasarían por su sede, así que los esperaron para entregarles 5 cajas con donaciones. "Todo resultó muy positivo. Incluso después de esta primera salida, me llamaron choferes de otras empresas para ver si podían formar parte de esta propuesta", sostuvo Elizondo.