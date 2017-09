Asistencia. Cientos de estudiantes secundarios concurrieron ayer a la Feria Educativa Joven que realizó el municipio de Capital. Expusieron todas las universidades y algunos institutos privados.

Esta vez los chicos no tuvieron en cuenta la vocación o salida laboral para averiguar sobre qué carrera u oficio seguir cuando egresen del secundario. Buscaron información sobre aquellas que les permitan estudiar y trabajar a la vez, tanto por una cuestión económica como por independencia. Fueron los estudiantes que ayer participaron de la primera Feria Educativa Joven que organizó el municipio de Capital. Fue en la Estación San Martín y contó con la participación de las universidades e institutos privados.



"No sé si mis viejos van a poder seguir pagando mis estudios. Por eso prefiero seguir alguna carrera que pueda cursarse en diferentes horarios que me permita realizar algún trabajo para pagar mis gastos. Por suerte hay varias opciones para elegir", dijo Andrés Cardozo, del Colegio Nacional Doctor Pablo Cabrera, que asistió a la feria junto a un grupo de compañeros que comparten su misma opinión.



En esta búsqueda, los estudiantes visitaron los stands de los institutos privados que ofrecen carreras y oficios cortos y que se pueden cursar tanto a la mañana como a la siesta, tarde y noche.



Camila Vera, de 17 años, tenía decidido estudiar Medicina en la provincia de Mendoza, pero la maternidad la hizo cambiar de planes. Ayer asistió a la Feria junto a Francisco, su hijo de 6 meses, para averiguar sobre las carreras. "Creo que voy a seguir Enfermería en la UNSJ, pero todo depende de que me dé tiempo para cuidar a mi hijo y trabajar en algo. Tengo el apoyo de mis papás, pero quiero colaborar con los gastos", dijo la joven que cursa el 5to año en el Colegio María Auxiliadora.



Las carreras a distancias también captaron la atención de los estudiantes que quieren estudiar y trabajar a la vez, pese a que son pagas. Dijeron que son las que brindan más posibilidades de disponer de tiempo para trabajar.



La mayoría de los alumnos que asistió a la Feria Educativa Joven se interesó primero por la oferta de los institutos privados y las escuelas de capacitación laboral que son las que ofrecen carreras, cursos y aprendizaje de oficios que no superan los 3 años de cursado. De todos modos recorrieron todos los stands.





Los estudiantes

AGUSTÍN CARBAJAL - Escuela de Enología "Aún no decido si estudiar Ingeniería en Agroindustria o Medicina, ya que son dos profesiones que me gustan mucho. Por eso vine a la Feria para averiguar bien sobre las dos a ver si eso me ayuda a tomar una decisión. Veré cuál de las dos me deja más tiempo disponible para trabajar".

AGUSTÍN MARTÍNEZ - Colegio Nacional "Vine a averiguar específicamente sobre la carrera de Educación Física porque me gusta y porque me dijeron que te da la posibilidad de realizar otras actividades sin que interfiera en el cursado. Me gustaría trabajar al mismo tiempo que estudie porque eso me daría independencia".

ESTEFANÍA AGUILERA - Colegio Nacional "Quería estudiar comercio internacional, pero por cuestiones económicas no pude. En su lugar voy a cursar la carrera de Profesorado en Letras que se dicta en la UNSJ. Quiero tener un título universitario, por eso no me importa trabajar para ayudar con los gastos de estudio".

Ayuda en la elección

Tanto el municipio de Capital como la Universidad Católica de Cuyo desarrollaron actividades para trabajar la orientación vocacional y ayudar a los estudiantes a elegir una carrera según los gustos y posibilidades personales de cada uno. Todos los chicos que asistieron a la Feria Educativa Joven pudieron participar de las mismas.



Ágape gratis



Desde las 9 hasta las 18, horario en que se desarrolló la Feria Educativa Joven en la Estación San Martín, hubo dispensers con té y café para que todos los presentes pudieran tomar en forma gratuita. También hubo tortitas para todos. Este servicio lo brindó el municipio de Capital, pensando en los chicos que concurrieron al evento luego del horario de clases.