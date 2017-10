Jornada exitosa. Ayer los alumnos secundarios de diferentes departamentos participaron de la Feria Aprender a Emprender y con buenos resultados. Todos vendieron su mercadería.

Ayer el cruce de las peatonales céntricas se convirtió en un pequeño mercado donde se pudo comprar productos innovadores, originales y a precio razonable. Fue en la Feria del Programa Aprender a Emprender, protagonizada por estudiantes secundarios que se capacitaron para iniciar su propia empresa. Vendieron desde lámparas solares hasta alfombras de cuero de chivo.



A las 9 de la mañana, los estudiantes de escuelas de diferentes departamentos comenzaron a montar sus puestos de venta. No necesitaron esmerarse en la decoración de los mismos para captar la atención de la gente. La originalidad de los productos que ellos mismos elaboraron se encargó de eso y de potenciar las ventas.



El perfume del stand de los alumnos de la Escuela Agrotécnica de Zonda impregnó el ambiente y atrajo las primeras miradas. Los chicos elaboraron esencias aromáticas que se vendieron "como pan caliente". En media hora, los chicos agotaron el stock.



Los alumnos de la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino, de Valle Fértil, superaron sus expectativas. Pensaron que las alfombras de cuero de chivo que elaboraron en forma artesanal no iban a tener demanda en la ciudad. Pero se equivocaron. No bien abrieron su stand vendieron una de 450 pesos.



Los chicos de la Escuela EPET Nro. 5, de Capital, sabían que era difícil que alguien les comprara una de las cocinas solares que fabricaron, cuyo precio era de 750 pesos. Por eso pusieron más énfasis en el marketing. No sólo le explicaron a la gente en detalle la producción y funcionamiento de las mismas, sino que también vendieron números para participar del sorteo de una cocina. El valor de los números fue de 30 pesos y los compradores se llevaron más de uno.



Por su parte, los alumnos de la Escuela Agrotécnica Ana Pérez Ciani, de 9 de Julio, recurrieron a la estética para vender sus productos. Crearon pequeños invernaderos portátiles dentro de frascos y botellas decorados en su interior con piedras de colores. Con diferentes capas de tierra fértil, arena y carbón activo crearon un suelo capaz de retener la humedad por más tiempo de modo que la planta no necesite de un riego intensivo ni prolongado. Estos productos además se pueden utilizar como centros de mesa o souvenir en algún evento social. Su precio es de 45, 35 y 60 pesos, según el tamaño y la variedad de planta que contiene.



Como buenos empresarios, los chicos que participaron ayer de la feria del Aprender a Emprender repartieron folletos y tarjetas con los números de teléfono y Whatsapp, mail y redes sociales a través de los cuales se los puede contactar para comprar sus productos o hacer un pedido por encargue. Todos continuarán con sus empresas.

Participación

51 Fue la cantidad de stand que montaron los estudiantes secundarios de diferentes departamentos para poner en venta los productos que elaboraron en el marco del Programa Aprender a Emprender.



Visita oficial



El ministro de Educación, Felipe De los Ríos; el secretario de Estado de Ciencia Tecnología e Innovación, Tulio del Bono; y el intendente de Capital, Franco Aranda, visitaron la Feria de Compañías Aprender a Empreder. Visitaron cada stand para conocer los diferentes productos que elaboraron los chicos en el marco de este programa.

Algunos destacados

Parrilleros en miniatura

Los alumnos de la Escuela EPET Nro. 1, de Jáchal, confeccionaron ecoparrillas. Se trata de pequeños parrilleros portátiles que confeccionaron utilizando garrafas de gas de aire acondicionado. Sirven para hacer asado a las brasas y para mantenerlo caliente por su efecto térmico. Cuestan 600 pesos.

Lámparas con energía solar

Los alumnos de la Escuela EPET Nro. 7, de Rivadavia, confeccionaron lámparas de madera y vidrio que funcionan con energía solar, a través de un panel fotovoltaico. Son livianas, portátiles y brindan iluminación LED hasta por 15 horas, ideal para usar como luz de emergencia. Cuestan 600 pesos.

Alfombras de cuero de chivo

Los chicos de la Escuela Agrotécnica Ejército Argentino, de Valle Fértil, confeccionaron alfombras de cuero de chivo para aprovechar esta materia prima que no es muy utilizada. Los estudiantes usaron jabón en pan y en polvo para realizar un curtido casero. Los precios van de los 350 a 450 pesos.

Bandejas con sello artesanal

Los alumnos de la Escuela Comandante Espora, de 25 de Mayo, quisieron elaborar un producto artesanal, de uso habitual, a bajo costo y con fines ecológicos. Confeccionaron bandejas para desayunos a base de cartón, papel de diario y engrudo de harina y agua. Su precio es de 30 pesos.