El 2016 estuvo marcado por fenómenos climáticas calificados por especialistas como atemporales y anómalos. Al respecto, el climatólogo Germán Poblete, comentó que “estas son las características típicas del cambio climático que se presenta en todo el mundo con fenómenos de este tipo”. Y detalló los 5 episodios más llamativos del año:



1- Febrero: dos episodios con más de 40 grados.



Poblete explicó que no es normal que en ese mes haya en San Juan dos días con temperaturas tan elevadas. El fenómeno se registró los días 16 y 18 de ese mes. Según el Servicio Meteorológico Nacional, en el primero de los casos, la máxima llegó a los 41,5° y en el segundo, el termómetro trepó hasta los 40,4°. Cabe destacar que la máxima histórica para un mes de febrero en la provincia es de 42,8°.



2- Abril / Mayo: 26 días nublados.



Fue una situación sin antecedentes en San Juan, considerada la “tierra del Sol”. La tendencia se inició el 26 de abril y se mantuvo hasta el 22 de mayo. Durante esos días, el cielo permaneció entre parcialmente nublado y cubierto.



La situación se dio por la presencia de un anticiclón de alta presión en el Atlántico Sur que se fue regenerando todos los días transportando aire fresco y húmedo hacia el centro del país. A la vez, en la zona de Cuyo sumó un fenómeno de baja presión en altura que succionó el efecto del anticiclón y provocó la nubosidad.



3- Junio: llovió 22mm



Entre el 25 y el 27 se produjo un temporal de lluvia que generó graves problemas en la provincia. En este caso, Poblete explicó que no es normal que llueva en junio y menos aún esa cantidad. Cabe recordar que en San Juan precipita un promedio anual de 90mm y casi la totalidad cae en verano.



De este modo, la lluvia rompió la media histórica de precipitaciones para junio y afectó a más de 4.000 personas, con viviendas que no aguantaron tanta agua y humedad. Se registró 88 familias autoevacuadas y evacuadas, escuelas que no dieron clases porque no tienen infraestructura adecuada para paliar el frío, rutas con problemas e incluso las lluvias influyeron para que se desbordaran las cloacas en Santa Lucía. Todos los departamentos sufrieron los problemas de la lluvia, pero los más afectados fueron los del Norte.

4- Octubre / Noviembre: inestable



La primavera estuvo marcada por una inestabilidad mayor a la normal. Según explicó Poblete, la temporada se destacó por la alternancia de pulsos frescos con el ingreso de masas tropicales que generaron la presencia de gran cantidad de días ventosos. Por otro lado, el Zonda, que normalmente desciende en estos meses, se mantuvo en la altura durante la mayoría de los días.



5- Diciembre: temporal de lluvia



Entre el 8 y el cayeron 48,3 mm de agua, es decir, la mitad de la lluvia que precipita a lo largo de un año. Calles inundadas, casas con filtraciones y familias evacuadas fue el saldo del temporal poco habitual para la época.



"Hay que tener en cuenta que la mayor cantidad de precipitaciones se presenta en San Juan durante febrero. El segundo mes en el que más llueve es enero y luego está diciembre", detalló el especialista en este caso.