Imponentes. Los camiones mineros, ruedas gigantes y helicópteros que instaló en el Parque una empresa minera fueron una de las atracciones de la Feria.

Ocupan un gran espacio en el Parque de Mayo y captan la atención de la gente sólo con su presencia e imponencia. Se trata de los camiones mineros que instaló en el lugar la empresa Panedile y que se transformaron en una de las principales atracciones del evento.



Ninguno de los visitantes del stand pudo soportar la tentación de pararse al lado de estos gigantes de acero para comparar su gran dimensión. Los adultos, parados, no alcanzaron a cubrir la altura de las ruedas de estos vehículos que miden 5 metros de alto y 11 de largo, y que son capaces de cargar más de 200 toneladas de peso.



El atractivo de estos "monstruos", como algunos los calificaron por su tamaño, fue igual tanto para los grandes como para los más chicos. Mientras los mayores optaron por tomarse foto junto a los mismos, los niños se animaron a treparse para conocer cada una de sus partes. Ante tal magnitud, algunos dudaron de que fueran reales. "Son muy grandes para que anden por la calle. Me parece que son de mentira y que los usan en las películas", dijo Matías Rojas, de 6 años, luego de subirse a uno de los dos camiones "fuera de ruta" que hay en el lugar.



Pero estos vehículos no son los únicos gigantes de acero que causan furor en el stand de la empresa minera. A ellos se suman dos grúas de grandes dimensiones y dos helicópteros junto a los que la gente se puede tomar fotos para llevarse de recuerdo.



Otra de las atracciones, especialmente para los más chicos, es una inmensa rueda que también instalaron en el lugar cerca de los demás vehículos. Debido a sus grandes dimensiones la sujetaron con arneses entre dos árboles del Parque para que no se caiga y pueda provocar algún tipo de accidente.





Promotoras con ritmo

Las pasistas de diferentes agrupaciones promocionaron el Carnaval por Siempre en Chimbas. No sólo demostraron su habilidad para bailar, sino que se tomaron fotos con la gente. Fue en el stand de municipio de ese departamento.

Música para todas la edades



En diferentes sectores del Parque de Mayo se instalaron escenarios alternativos para que la gente disfrute de diferentes estilos musicales. Actúan bandas de rock, cumbia, cuarteto, folclore, entre otros estilos.



El tiempo



