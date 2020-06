Separados. Los gimnasios marcaron los boxes para que las personas puedan mantener la distancia. Cada box tiene los elementos para cada uno de los clientes.

Luego de más de 80 días cerrados, ayer los gimnasios de San Juan volvieron a abrir sus puertas. Con algunos cambios, tratando de respetar el protocolo a rajatabla y sobre todo con muchas ganas de retomar las actividades, los dueños dijeron que el primer día fue positivo. Es que si bien en promedio estuvieron un 50% ocupados, ellos esperaban menos movimiento de personas. Desde la mayoría de los gimnasios dijeron que muchas de las personas que asistieron al primer día eran clientes antiguos, mientras que fueron muy pocos los que se sumaron a la lista de los gimnasios.

Respetando la distancia y marcando los boxes para que cada uno de los clientes haga su actividad física, los gimnasios activaron así el protocolo. Hubo mucha señalización y hasta marcaron el suelo para delimitar los ingresos y los egresos de los locales. Incluso, hasta bloquearon los dispensers de agua para que en esas zonas no haya contacto entre las personas. "Tenemos el protocolo y adaptamos muchas cosas para poder funcionar. Nosotros tenemos mucha cantidad de máquinas y algunas las anulamos para que se pueda mantener las distancia", dijo Ángelo Cordero, del gimnasio Hiroshima.

Limpieza. Entre turno y turno, los gimnasios limpian y desinfectan las máquinas.

Además de respetar la distancia, el protocolo prevé la entrega de turnos y eso también fue cumplido por los dueños de estos lugares. "Hicimos una app para que la gente reserve los turnos y pensábamos tener menos consultas. El 90% de las personas que sacaron su turno ya venían antes de la cuarentena al gimnasio y el resto son nuevos", dijo Nicolás Carbajal, de Activamente. Al igual que él, Leonardo González, del gimnasio Oxys, comentó que el movimiento fue lento en la mañana y que en la tarde tenían casi todo ocupado. "Pensábamos que íbamos a tener menos movimiento de personas porque el aumento de precios y los cambios de los horarios hicieron que muchos debieran cambiar sus costumbres, pero la gente está dispuesta a venir", agregó.

Protegidos. Las personas que hacen gimnasia pueden no usar barbijo o máscaras, pero algunos se dejan esa protección.

Al igual que los dueños de los gimnasios, la alegría de la apertura se pudo ver en las personas que se ejercitaron durante la primera jornada. Con mucho entusiasmo y felices por poder retomar sus rutinas, algunos comentaron que hasta pagaron y reservaron su turno para todo el mes, para poder asegurarse la actividad.

"Desde hace 10 años hago ejercicios todos los días en el mismo gimnasio. Durante la cuarentena estuve haciendo algo en mi casa, pero no es lo mismo. Cuando me enteré que abrían, pedí turno de inmediato", dijo Yanina Villalba y comentó que piensa hacer actividad todos los días. Al igual que ella, Gonzalo Albar Díaz también dijo que no tiene miedo de asistir al gimnasio y que espera poder seguir yendo. "Me gustó porque cuando llegué me sentí cuidado. Hay mucha ventilación, está todo marcado y siento que de esa manera es bueno poder venir", agregó Florencia Sedeño, otra clienta de un gimnasio que se sintió feliz de poder subirse nuevamente a una bicicleta fija.

Turnos. Los gimnasios dijeron que hay turnos que son muy concurridos y otros que no.



Otros deportes

Además de la apertura de los gimnasios, durante la mañana de ayer se habilitaron otras actividades deportivas como tiro, pádel, tenis, golf y motociclismo. Estas actividades tuvieron poca concurrencia.