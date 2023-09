La moda de los brillos y glitters en la cara sigue siendo el boom en las nenas y adolescentes. Es por eso que el stand de "Glitter Everywhere" fue de los más concurridos en la tarde de este jueves jueves el predio ferial.

Lara y Giuliana, las propietarias del local, llegaron a las 14 y estarán hasta las 20, siempre que los brillos no se agoten. Es que tienen una gran demanda.

¿El precio? Con 500 pesos las chicas pueden hacerse el look que quieran con glitters, perlas, brillantes, etc. "No tenemos descanso casi. Las chicas están a full quieren estar hermosas", expresaron las encargadas de poner los glitters a cientos de chicas.