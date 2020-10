Luego de que el papa Francisco declarara en un documental que se debe impulsar las leyes que respeten la unión civil de personas homosexuales, la Iglesia sanjuanina se hizo eco. Monseñor Jorge Lozano, arzobispo de San Juan, se explayó al respecto en el programa A Todo o Nada, de LV5.



-Tuvieron mucha repercusión los dichos del papa Francisco que respaldan a la unión civil de personas del mismo género, ¿es su postura también?



-Sí. En el año 2010 cuando Bergoglio estaba todavía como arzobispo de Buenos Aires, en ese tiempo se trató a nivel nacional en el Congreso la Ley de matrimonio igualitario que finalmente salió votada. En la Conferencia Episcopal hemos charlado acerca de este proyecto, qué aportes podíamos hacer y una de las propuestas que había presentado el mismo cardenal Bergoglio era la posibilidad de alentar en lugar de una ley de matrimonio igualitario, denominar "matrimonio" a la unión entre el varón y la mujer abierto a la vida, y que otro tipo de uniones convivenciales pudieran tener un reconocimiento civil y legal pero que sea llamado unión civil o casamiento civil. Yo adherí a esa postura, otros obispos no.



-¿Considera que fue un error la postura que terminó primando en la Iglesia?, porque quedó como que tuvo un revés absoluto.



-Con el diario del lunes es fácil saber cómo formar el equipo del domingo. Yo considero que sí, que lo acertado era lo que sosteníamos este grupo de obispos y a veces en la Conferencia Episcopal cuando hay alguna propuesta que no alcanza un nivel de consenso suficiente es mejor que cada uno siga su propio parecer.



-¿Cree que estas declaraciones han avivado polémicas o desacuerdos en los sectores más ortodoxos de la Iglesia?



-Algunos han manifestado su desacuerdo pero es un desacuerdo ya conocido, son los mismos sectores que tampoco estuvieron de acuerdo cuando el Papa publicó "Amoris Laetitia" acerca del trato a los matrimonios en nueva unión.



-El Papa también habla de que toda persona tiene derecho a tener hijos...



-En realidad el Papa ahí se refiere más bien al tratamiento que tienen que tener los niños y adolescentes que tengan una tendencia homosexual respecto a su propia familia. El Papa lo que afirma es que alguna familia que tiene algún hijo que tiene una tendencia homosexual no sea descartado ni sea dejado de lado, que siga siendo querido y acompañado y eso es obvio, pero décadas atrás no era tan obvio. Hay países en los cuales la homosexualidad está penada incluso con cárcel y pena de muerte.



-¿No se refiere a la posibilidad de que personas del mismo sexo puedan tener hijos?



-En ese sentido no, pero el Papa cuando habla no se refiere a todas las realidades posibles dentro del ámbito familiar. El Papa indica que los hijos, sean adoptivos o biológicos, de una pareja de un mismo sexo, pueden recibir el Bautismo. En eso hay un reconocimiento tácito de que son los legítimos padres los que piden Bautismo para sus hijos y en ese caso la Iglesia se los concede.



-¿En San Juan hay parejas del mismo sexo que hayan pedido el Bautismo para sus hijos adoptivos?



-Me parece que sí. En 2012 hubo una declaración interna que hicimos en la Conferencia Episcopal en la cual dimos algunos criterios acerca del tratamiento pastoral hacia quienes hacen un matrimonio civil de personas del mismo sexo, y establecimos criterios para el Bautismo de sus niños y acompañamiento.



-Si alguna pareja homosexual pide Bautismo para sus hijos, ¿usted no tiene inconveniente?



-No, no debería tener ningún inconveniente en bautizar a un hijo de una pareja homosexual. Después de haber hecho esta declaración en la Conferencia Episcopal, nos podrá gustar o no pero lo tengo que hacer y lo hago porque estoy convencido de que debe ser así.



-Bergoglio tenía cierta objeción con respecto a que parejas homosexuales adoptaran chicos porque podían tener ciertos problemas en cuanto a su formación y en la definición de su identidad, ¿es así?



-Lo que recuerdo que escribió en su libro "La alegría del amor" es que un niño para poder desarrollarse y crecer necesita de la figura de una mamá y de un papá. Que uno exprese lo que entiende que es mejor para el desarrollo y la psicología evolutiva no implica una negación de otras realidades o posibilidades.



-¿Cómo trabaja la Iglesia con el colectivo de la LGTBYQ?



-Nosotros hemos tenido varias reuniones con referentes de varias organizaciones LGTBYQ para conocernos, charlar, encontrarnos. Nos han expresado sus dificultades en el ámbito laboral, social, de vivienda y a partir de estos intercambios hemos intentado ayudar en gestiones. Por ejemplo, en lo que hace a la huerta familiar para poder mejorar su alimentación, generando una reunión con el INTA para que tengan acceso a esos planes. Por otro lado hemos gestionado programas estatales provincial o nacionales de capacitación laboral o terminación de estudios.

"Hemos tenido varias reuniones con referentes de varias organizaciones LGTBYQ". "Trato de ser libre respecto de las críticas, pero no irresponsable, no yendo al choque".

-¿Han recibido críticas al respecto?



-Sí, sí, yo en eso soy consciente pero me acuerdo del dicho "si bogas porque bogas, si no bogas porque no bogas". Si uno hace algo siempre está sujeto a críticas. Cuando uno no hace nada, dicen "che, pero la Iglesia no hace nada". Trato de ser libre respecto de las críticas, pero tampoco siendo irresponsable, tratando de no ir al choque. Lo otro que estamos haciendo es generar un grupo de contención y acompañamiento para personas que han hecho el camino de identidad y género, son unas 15 o 20 con las cuales generamos un espacio semanal o mensual para generar un clima comunitario de diálogo.



-¿Qué le dijeron estos referentes, que esperaban hace tiempo estas acciones desde la Iglesia?



-Sí, eran instancias esperadas. No sé si no existían, sino que quizás era por falta de iniciativa. También debo reconocer que no es que yo lo haga porque soy un campeón, me pidieron una reunión y yo dije que sí y lo generamos, capaz que si no la hubiesen pedido, a mí no se me ocurría y hubiera tardado más tiempo. La agenda del Obispado es abierta, siempre que nos da el tiempo tratamos de darnos tiempo para todo.



-¿Qué criticas le hicieron?



-En realidad no se ha dado un espacio de críticas, algunas de ellas nos decían que no se sentían con libertad suficiente para participar de la misa de los domingos, que entonces elegían ir más temprano para no quedar en exposición, expresaron ese tipo de temores, de experiencias negativas que les había tocado vivir.



-¿Cree usted que cuando Bergoglio asumió como papa Francisco hubo un cambio de estructura? Porque tampoco hay una confirmación oficial del Vaticano sobre este tema en particular, han sido declaraciones que él hizo cuando era cardenal.



-En realidad esto que sale ahora, él lo había anticipado ya. Pero lo expresa en una entrevista que le hacen siendo Papa. Eso es algo relativamente común en los papas. Benedicto XVI también daba declaraciones que marcaban la cancha, porque si bien no son oficiales ellos indican el camino, es una palabra muy clara, no es ambigua. Es taxativo lo que dice y marca una orientación.

Trato de ser libre respecto de las críticas, pero no irresponsable, no yendo al choque”.

-¿Su opinión con respecto al aborto?



-No sé si tengo desilusión, sino preocupación por la falta de percepción por las necesidades más urgentes. Me preocupa porque tengo amigos que me dijeron que lo hace por compromiso de campaña, pero también en campaña se comprometió a la unión nacional y estamos cada vez más divididos. También se comprometió en la campaña a generar más puestos de trabajo y cada vez se destruyen más puestos de trabajo. Por qué asumir un compromiso y dejar de lado otros... necesitamos la unión nacional y eso es tarea del Estado.



-¿Es una falta de oportunidad o una excusa para desviar la atención?



-Puede ser eso también, no quisiera evaluar según las intenciones. Lo otro es lo que hace al cuidado de la vida y me acuerdo de los debates de hace dos años, cuando veíamos que había que cuidar las dos vidas, la vida del niño por nacer y de la mamá. Sin embargo no se avanzó en políticas públicas de cuidados de la mujer embarazada, hay sistemas de salud en que es muy raro que alguna mujer embarazada pueda hacerse una ecografía si no es en una institución privada, porque está todo apuntado a la emergencia sanitaria y eso también está bien. No lo digo como queja de hospitales de la provincia.



-Entre esos puntos se hablaba de una capacitación a la mujer embarazada.



-No ha pasado y no creo que suceda, no sólo se hablaba de capacitación sino también de medicina preventiva y esto es muy importante porque las mamás saben lo importante que son los cuidados. Nosotros entendemos que hay que cuidar las dos vidas.



-¿A qué se debe esta premura del Gobierno nacional de tratar este proyecto?



-No lo sé, no hablé con ningún funcionario a nivel nacional que pudiera darme una razón. Sí tengo amigos de diferentes partidos políticos que me hablan de este "compromiso de campaña" y me dicen que es lo más fácil, y les digo que no hay que tomar el camino más fácil sino tomar el camino que corresponde. Hoy la urgencia en las Argentina es la salud, el trabajo, la situación económica y la unión nacional.