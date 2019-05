En la cama. El 59% de los encuestados dijo que los dispositivos les quitan horas de sueño, pues se entretienen mirando las pantallas en la cama.



Con el afán de mantenerse comunicados con el mundo y de exponer cada detalle de la privacidad las pantallas se volvieron una herramienta de la vida cotidiana que consumen muchas horas del día. Sumado a eso, actualmente son grandes herramientas de trabajo o estudio. Según una encuesta realizada por el IOPPS para DIARIO DE CUYO, los sanjuaninos les dedican en promedio casi 10 horas diarias a la TV, los celulares o las computadoras. La cantidad de tiempo que las personas pasan frente a estos dispositivos no sería un problema, si eso no significara dejar de lado otras actividades. Sin embargo, la encuesta demostró que eso no pasa, pues los sanjuaninos les dedican más tiempo a estos equipos que a descansar o a compartir con su familia. Los resultados de la encuesta develaron que menos de la mitad de las personas consultadas duerme el mínimo recomendado, 8 horas, mientras que un tercio de ellas aseguró que duerme menos de ese tiempo. A la vez, la encuesta sacó a la luz que el 97% de los sanjuaninos (485 personas) no le dedica más de 5 horas, es decir la mitad del tiempo que están frente a las pantallas, a su familia. Ante esto, Gabriel Martínez, psicólogo especializado en uso de tecnología, dijo que es importante que las personas se propongan espacios y tiempos libres de pantallas, con el fin de recuperar momentos personales y familiares. "Hace varios años, la caja boba, como se lo denominaba al televisor, robaba dos horas a las personas por día y todos nos admirábamos y preocupábamos. Hoy vemos que hay más dispositivos que se adueñan de muchas más horas. Es como que el conflicto se agrandó. Esto genera problemas en la comunicación entre las personas, en la visión, en la cervical y hasta limita la imaginación y el ingenio de los individuos", explicó el especialista.

La encuesta fue realizada por la consultora a 500 sanjuaninos, de diferentes edades. Ellos dijeron que, en promedio, pasan 10 horas frente a las pantallas. La mayoría de los encuestados, el 96% (480 personas) admitió que estos equipos les consumen entre 2 y 5 horas al día. A la vez, la mayor parte de los consultados comentó que la noche es el momento en que más utilizan estos aparatos, razón por la cual duermen mal o poco. De hecho, 6 de cada 10 personas dijeron que las pantallas de dispositivos les quitan horas de sueño. Esto lleva a que el 75% (375 personas) de los sanjuaninos duerma menos de 8 horas. La mayoría de los que están dentro del grupo de los que descansan poco tienen más de 25 años. "Las pantallas influyen mucho en el momento del descanso. Cuando uno duerme debe desconectar la mente y relajar los sentidos para descansar. Hay personas que se acuestan y ven TV o el celular, y creen que eso sirve para dormir, pero eso es erróneo. Las pantallas estimulan más el cerebro. Esto muchas veces genera estrés, irritabilidad en el trabajo o estudio al día siguiente", explicó.



Otra de las preguntas que incluyó la encuesta fue: ¿cuántas horas al día comparte con la familia? Los resultados fueron sorprendentes, pues la gente pasa más tiempo frente a los dispositivos que a su propia familia. El 55% (275) dijo que comparte menos de 2 horas diarias, mientras que el 42% (310) dijo que lo hace entre 3 y 5 horas. Sólo el 3% (15 personas) dijo que disfruta con su grupo familiar más de 5 horas por día. Según Martínez esto es un gran problema, porque además de que el tiempo que se comparte con los hijos, hermanos o padres es poco, es de mala calidad.

"Muchas veces la atención de los padres no está puesta en los hijos, porque mientras hablan están con el teléfono. Sumado a eso, hay quienes realizan determinadas cosas con sus hijos sólo para exponerla en las redes sociales sin disfrutar plenamente de esa actividad y eso genera que el tiempo tampoco sea suficiente. Las familias actualmente tienen muy poca comunicación", concluyó el especialista.

Sumado a que las personas duermen mal y no comparten con su familia, por culpa de los dispositivos, la encuesta mostró que 330 personas (el 66%) no realiza actividad física durante el día, y que prefieren estar sentados frente alguno de los dispositivos. "Las pantallas dan placer y estimulan a que las personas pasen mucho tiempo observándolas. Antes se debía esperar un determinado día u horario para ver una serie o una película y eso hacía que tuviéramos tiempo para otras cosas -por ejemplo para hacer actividad física- pero las nuevas plataformas invitan a ver en cualquier momento. Esto influye hasta en la capacidad de espera de las personas en la vida cotidiana, porque en la actualidad hay quienes no soportan esperar ni para cargar combustible o pagar una boleta", agregó Martínez sobre cómo influyen los dispositivos en otros aspectos de la vida diaria.

Mujeres

6 de cada 10 personas que admitieron que las pantallas de los dispositivos les quitan horas de sueño fueron mujeres. Además, la mayoría de las personas que dijeron que sí en esta pregunta fueron personas que tienen entre 40 y 60 años.

Con la familia

Según los resultados de la encuesta, de las 500 personas consultadas 275 (el 55%) dijeron que pasan menos de 2 horas junto a su familia. De ellas, 206 son hombres, y el resto mujeres. Mientras que de las 210 (42%) personas consultadas durante la encuesta, y que dijeron que comparte con su familia entre 3 y 5 horas, 129 son mujeres, y el resto varones.



REDES SOCIALES

Hace unos meses DIARIO DE CUYO publicó una nota que develaba que entre 250 niños y adolescentes, de entre 8 y 18 años, más del 87% sólo se comunica con sus amigos a través de las redes sociales.

Además, la mitad de los chicos consultados dijo que en muchas ocasiones deja de hacer tareas escolares por chatear.