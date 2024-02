Casi tan requerido como la semita, la pachata es uno de los platos gastronómicos de origen 100% sanjuanino. Es por eso que dos emprendedores sanjuaninos decidieron concretar el proyecto que planificaban cada vez que iban a vacacionar a la Costa Atlántica. Se animaron al desafío y esta temporada instalaron "La Pachatería", el local de comidas que la rompe en el corazón de Mar de Las Pampas.

Una delicia. La pachata, un plato 100% sanjuanino, está en la Costa Atlántica.

Mariano Monserrat y Leonardo Olmos son los propietarios del local que esta ubicado en el bosque de Mar de Las Pampas, apenas a unos metros del Anfiteatro. Dicen que hace años que soñaban con poner un local y mostrar la gastronomía sanjuanina. "Era todo un desafío porque la pachata es un plato nuestro, salís de San Juan y la gente no conoce qué es. Entonces el desafío era doble, primero poder emprender en tiempos tan difíciles y segundo que la gente probara lo que comemos los sanjuaninos y que tanto nos gusta", explica Mariano Monserrat, uno de los propietarios. Monserrat ya estaba instalado en Mar de Las Pampas porque cuenta con un local de "Profesía", donde vende productos regionales de San Juan en la Costa. "Se desocupó el local y ahí no más le llamé a Leo. El local tenía cocina era ideal para concretar nuestro sueño. A pesar de que nunca habíamos estado en el rubro decidimos apostar por la pachata para mostrar algo bien nuestro", agrega.

Lo alquilaron en septiembre y en octubre comenzaron a trabajar de lleno. El lugar cuenta con un espacio al aire libre que estuvo mucho tiempo abandonado y donde la dupla sanjuanina tuvo que trabajar en el terreno para aplanarlo y que quede acorde a lo que querían. No solo llevaron el plato bien sanjuanino sino que también cuentan con mano de obra de San Juan, con cinco empleados que dejaron San Juan para trabajar allí.

Dar a conocer la "pachata" a los porteños y los miles de turistas que transitan a diario por las calles de Mar de Las Pampas no fue tan difícil para los sanjuaninos. "Los porteños no conocen la pachata, como mucho saben qué es el lomo pero esto no es lo mismo. Hemos utilizado muchas estrategias, es un trabajo de hormiga pero los resultados hasta el momento son más que satisfactorios", comenta Monserrat.

El pan de pachata y la mayonesa de ajo casera le dan el toque especial al plato estrella de "La Pachatería". Mariano, como buen sanjuanino que es, brinda atención personalizada a quienes visitan su local y eso también sirve para conocer las devoluciones de quienes prueban el menú: "Los que nunca la habían probado se volvieron locos cuando la eligieron. Nosotros les contamos que en San Juan tenemos dos locales de pachata por cuadra, no estamos descubriendo nada con esto solo estamos mostrando un poquito de nuestro San Juan y los exquisitos atributos de la gastronomía sanjuanina", expresa.

Los socios agradecen a las familias sanjuaninas que llegaron hasta el local para apoyar al emprendimiento. "Es impresionante como la gente de San Juan nos apoyó con esto, todos los sanjuaninos que han venido a vacacionar en Geseel, Pinamar, Cariló, Mar Azul y aquí en Mar de las Pampas nos daban siempre palabras de aliento, eso nos ha gratificado un montón", cuentan. También son agradecidos con el "Mago" Mariano De Felipe y Pablo Cordero, los directores artísticos del Anfiteatro que también apoyan al emprendimiento sanjuanino, es que a los metros del local realizan un show a la gorra y eso les permite tener un buen movimiento de gente.

Orgullosos, los emprendedores sanjuaninos se animan a ir por más. "Estamos felices porque sentimos que estamos trayendo a la Costa un pedacito de nuestro San Juan y que a la gente les guste para nosotros es una alegría enorme", explicaron quienes llevaron la pachata a trascender los límites provinciales y que de alguna manera también son unos embajadores de la gastronomía de la provincia.