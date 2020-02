Martín Marrone y su familia ingresaron al predio pocos minutos después de las 19. Luisa Guzmán y sus hijos de 7 y 10 años llegaron bien temprano para aprovechar el tiempo al máximo y poder recorrer la feria evitando la multitud. Al igual que ellos muchas personas optaron por disfrutar desde que las puertas abrieron para poder visitar cada stand con tranquilidad y poder participar de todas las actividades. Así se vivió ayer el primer día de la Fiesta Nacional del Sol 2020, en el predio chimbero, que esta tarde volverá a abrir sus puertas para que la gente disfrute de la feria, cuyos espacios están bien marcados y delimitados (ver infografía en página 5).

Antes de que se levantara el telón del Complejo Costanera Ferial San Juan la gente comenzó a hacer filas. "El año pasado llegamos como a las 22 y fue muy difícil que los niños subieran a los juegos. Ahora, lo mejor que hicimos fue venir temprano", dijo Rosario Olivares, de Chimbas. En el mismo sentido, muchas personas contaron que recorrer los stands a primera hora fue la mejor decisión que tomaron porque pudieron ver en detalle cada punto de la feria de la FNS.

Sorprendidos por la variedad de cosas que hay para hacer dentro del complejo la gente no paró de caminar ni un instante durante la primera noche de la fiesta. En uno de los ingresos, los inflables gigantes de Tere (la nena que protagonizará el espectáculo de cierre de la Fiesta, el próximo sábado) y un dinosaurio fueron una de las paradas fijas de los visitantes. Ahí las selfies y las fotos familiares fueron moneda corriente durante toda la tarde y la noche de ayer. Otro de los stands que se volvió un imperdible durante el debut de la fiesta, fue el del Gobierno de San Juan, en donde con mucha tecnología y hasta piezas de museo el público disfrutó de un viaje en el tiempo y aprendió de la evolución de la provincia. Al igual que estos stands, cada rincón del complejo estuvo colmado de personas que no quisieron perderse de nada. Y hubo muchos tempraneros que no sólo aprovecharon la tranquilidad para jugar y participar de las actividades de los stands, sino que hasta cenaron cuando el Sol aún no terminaba de ocultarse. "A esta hora se puede elegir comida y hasta dónde sentarse para estar cómodos", dijo entre risas Ricardo Ruiz, que disfrutó una pizza junto a su esposa.

Apostillas

Las Embajadoras

Las 19 Embajadoras recorrieron el predio durante la primera noche de la Fiesta Nacional del Sol. Uno de los primeros lugares que visitaron fue el stand de DIARIO DE CUYO, donde fueron entrevistadas.

Seguridad

En cada rincón del complejo hubo efectivos policiales que brindaron seguridad. Además de los integrantes de la Policía de San Juan también recorrió el predio chimbero personal de empresas de seguridad privada.

Expo de autos

El stand de la Secretaría de Deportes sedujo a chicos y grandes. Contó parte de la historia del automovilismo a través de vehículos de diferentes épocas. La gente se detuvo en este puesto y no paró de fotografiar a los autos.

Los accesos

Desde antes de las 19 las calles de Chimbas se llenaron de autos. Hubo largas filas de vehículos. Sin embargo, a diferencia del primer día de 2019, el acceso fue más rápido y ordenado. La gente se mostró satisfecha.

Asado

40 puntas de espalda asaron en uno de los restaurantes que hay en el predio.

Juegos

3 rincones con juegos infantiles forman parte del Costanera Complejo Ferial San Juan.

Los chicos, locos con sus ídolos de la televisión



Dentro del predio de Chimbas los más pequeños tienen muchos puntos en los que pueden divertirse sin parar. Juegos con pelotas, con computadoras y hasta pequeños viajes en un tren forma parte de este entrenamiento. Sin embargo, y sin dudas, el stand de Nickelodeon (un canal de contenidos infantiles) se volvió uno de los puntos más elegidos por los niños. Ahí personajes de dibujos animados como la Patrulla Canina, Dora la Exploradora y Bob Esponja y su amigo Patricio se volvieron un imán para los niños. En este stand los pequeños pudieron tener de cerca y hasta posar para las fotos con diferentes personajes de televisión. Y no sólo los chicos disfrutaron en este stand, pues los adultos también hicieron fila para posar con algunos llamativos personajes.