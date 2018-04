A 36 años de la guerra de Malvinas, los veteranos sanjuaninos se empeñan en que la historia se conozca, que las generaciones que no vivieron esa época, sepan las causas del conflicto y las vivencias de quienes estuvieron allí. Es por eso que desde hace más de una década recorren las escuelas dando charlas, realizando muestras o simplemente participando de los actos. Esta es una tarea que realizan durante todo el año, pero en abril se incrementa. Hoy se conmemora el 36mo aniversario de la Gesta de Malvinas y el Día del Veterano y de los caídos en la guerra.



"Lo que buscamos es malvinizar. Que se conozcan los verdaderos motivos de la toma, y romper el mito de que la guerra ocurrió por un vaso de whisky", dijo Juan Morrone, uno de los veteranos que forma parte de la agrupación Ceas. Desde hace más de una década, algunos sanjuaninos que participaron del conflicto decidieron recorrer las escuelas locales para contar su historia. Hoy tienen un vasto recorrido y están todo el año dando charlas. El año pasado visitaron más de 60 establecimientos, entre primarios y secundarios. "Ni los docentes ni los alumnos conocen la historia. Esta fecha se la recuerda por arriba. Realmente no se enseña lo que sucedió", agregó Morrone. Por eso el año pasado hasta visitaron el Instituto de Formación Docente.

El último. Desde hace una semana, los veteranos participan activamente en los actos escolares que se realizaron para rememorar la Gesta de Malvinas.

Las escuelas son las que contactan a los veteranos. Ellos arman las charlas según el nivel y también participan de los actos. Son los estudiantes secundarios los que más suelen preguntar luego de que escuchan las historias en primera persona.



Para los alumnos la historia es remota aún cuando los hechos ocurrieron hace poco más de 3 décadas. Sin embargo, no deja de asombrarlos que sean los protagonistas quienes cuenten lo que sucedió. "Es una experiencia fuerte y que no es frecuente. La historia que se relata en las escuelas está en los libros, mientras que Malvinas está al alcance de la mano. Nos empeñamos en estar presentes para no desaparecer de la memoria", dijo Morrone.

Son más de 30 los veteranos, que reunidos en las distintas agrupaciones, salen cada año para recordar la historia. Según el requerimiento de cada escuela, ellos arman las charlas. "Siembre se comienza con las causas de la toma. Allí, Neri Caballero, que es un veterano que participó del desembarco y de la toma, es quien se encarga de esta parte. También participa José Rivero que estuvo los 74 días que duró el conflicto. Y Rodolfo Cordiglia suele recordar cómo fue el rescate de los sobrevivientes", explico Morrone.

En el resto del país. Veteranos de Río Grande también recorren las escuelas para que la historia no se olvide. En la foto, de visita en un jardín de infantes.

Pero estos veteranos no sólo hablan del suceso bélico. Dicen que también apelan a despertar valores en los chicos. "Les contamos lo que implicó el desarraigo de las familias y lo importante de estas épocas de estar cerca de los padres. Este es un mensaje que les llega mucho, sobre todo a los chicos de secundaria", dijo.