"Lo más loco que nos pasó fue ir a tocar a un velorio. Se había muerto un hincha de Unión de Villa Krause y como en ocasiones nos contratan para que vamos a tocar con ellos, ya nos conocían. Fue muy rara la situación", dijo Rodrigo Riveros, uno de los integrantes de Los Vientos, un trío que con trompetas y un trombón tocan en la calle, en las canchas y en otras actividades para subsistir. Este trío, que se formó "de casualidad", está integrado también por Leandro Ramírez y Juan Donoso.

Son músicos autodidactas. Esto, a pesar de que Rodrigo y Juan pasaron en algún momento por la Escuela de Música de la UNSJ.

Sus colores. En varias ocasiones tocaron con la hinchada de Boca Juniors. Los tres son fanáticos de ese club.

Dijeron que escuchan las canciones, ensayan dos o tres veces y salen a trabajar. Es que la música es lo que les da dinero para poder vivir.

"Los tres vivimos de esto y gracias a Dios tenemos trabajo casi siempre. Cuando la cosa está dura o no sale ninguna contratación, salimos a tocar a las esquinas para sumar unos pesos más. Nos gusta lo que hacemos y mezclamos la pasión con el trabajo", dijo Leandro, que es el trombonista del grupo.

Se la rebuscan al 100%. Es que lograron hacer de su trío un puesto de trabajo. Contaron que uno de los lugares donde más tocan es en las canchas de fútbol. "Vamos y tocamos con quien nos contrate. Lo bueno es que en las hinchadas nos conocen y saben que no somos fanáticos de ningún equipo de San Juan. Entonces tenemos trabajo en varias tribunas", dijo Juan y sus compañeros agregaron que si bien gracias al fútbol tienen mucho trabajo, en ocasiones es donde menos les gusta presentarse. "Es que vamos con los instrumentos que son caros, tenemos que aguantar empujones, muchas veces estar en el medio de peleas y otras cosas que no son muy lindas, pero es laburo y se hace con mucha responsabilidad", agregó Rodrigo, que es quien tiene más conocimiento de música, pues es el que llegó más lejos dentro de la Escuela de Música. "Me faltan unas materias para terminar y tengo mis tíos que son trompetistas", agregó.

En las calles. Los músicos suelen estar cerca del Centro Cívico. Dijeron que para contratarlos se puede llamar al 2644670853.

Además de tocar en las canchas, Los Vientos se abren camino a muchos otros lugares. Contaron que desde el año pasado tienen mucho trabajo gracias a las presentaciones de las camperas en las escuelas secundarias. "Los chicos nos contratan y nosotros vamos a esos eventos. Tocamos lo que nos piden. Las canciones más solicitadas son las relacionadas al Mundial de Qatar", agregó Leandro, mientras que Juan contó entre risas que otro de los lugares raros en los que tocaron fue en un maratón. "Yo fui el que sacó la peor parte. Ellos tocaron abajo y yo tuve que subir hasta el cerro Tres Marías para poder hacer música mientras la gente pasaba corriendo junto a mí. Casi me muero de tener que escalar, pero fue una experiencia muy linda" agregó Leandro.

"Tenemos miles de anécdotas porque hace varios años que tocamos juntos. Estuvimos con la hinchada de Boca cuando vino a San Juan porque los tres somos hinchas. Y en ocasiones viajamos a Buenos Aires para tocar en la Bombonera. También tuvimos contrataciones para cumpleaños y actos políticos", agregó Rodrigo y dijo que sueñan con poder vivir toda la vida de este trabajo que tanto los apasiona.