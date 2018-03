Monseñor Jorge Lozano se manifestó públicamente en contra de la despenalización del aborto y realizó un análisis del debate y los argumentos esgrimidos por quienes apoyan la legalización de la práctica. "Confío en que haya más tiempo para estudiar y analizar una cuestión tan delicada", escribió.

Lozano reconoció las condiciones adversas que atraviesan algunas mujeres embarazadas, ya sea por violación , abandono o pobreza extrema, y afirmó que hay políticas de Estado que buscan paliar esta situación.

"Tenemos que ser conscientes de que la vida y la muerte del otro no nos pertenecen, no son “mi propiedad”. Los que se gesta en el vientre materno no es “algo”, sino “alguien” con identidad propia. Parte del debate de este tiempo pone su mirada en las situaciones que rodean al embarazo. Cuando esto sucede en un hogar pobre se suman dificultades importantes. Pocos controles médicos debido a las deficiencias sanitarias, alimentación insuficiente, condiciones de vida extremadamente precarias. El programa que cuida los primeros mil días desde el inicio del embarazo en la Provincia de San Juan busca dar respuesta a estos desafíos", escribió en su perfil de Facebook.

"Seguramente vos y yo conocemos muy de cerca personas que han nacido en condiciones muy desfavorables. Pensá en tus vecinos, compañeros de trabajo y estudio. ¿Cambiaríamos los sinsabores y contingencias sufridas, carencias de vivienda o de afecto, por la opción de no haber nacido?"

"En mis años de vida escuché montones de relatos desgarradores. Niños y niñas, hoy ya jóvenes adultos, a quienes no les resultó fácil nacer en contexto duros de soledad. Pero siempre agradecieron poder pelear la vida como venga. La vida da posibilidad de reparación, sanación, consuelo, de cambio…; la muerte es inexorable", agregó.