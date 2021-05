Recientemente, un hombre de 76 años falleció dentro de uno de los casinos que funciona en la provincia. Gustavo, integrante y fundador de la Asociación de Jugadores Anónimo.s lee la nota y comenta: “Loco, preso o muerto, así es como termina generalmente una persona que sufre la adicción al juego y no pide ayuda".

No existen cifras sobre la cantidad de personas que padecen ludopatía en San Juan, pero desde esta ONG indicaron que pueden ser varios miles. “Es increíble la cantidad de gente que tiene problemas con las apuestas y el juego, solo que no reconocen que tienen una adicción y socialmente pasa lo mismo. Un chico que consume cocaína es un adicto, un chico que no puede dejar de jugar y pierde todo, es un jugador empedernido o un timbero y nada más”, comentó Gustavo, quien hace casi una década formó el grupo de ayuda.

Una de las primeras herramientas para evitar el juego compulsivo es la “autoexclusión”, una medida vigente desde 2013 en la provincia que le permite a cualquier persona llenar un formulario y así evitar su ingreso en las puertas de casinos y salas de juego oficiales. En total, son 221 sanjuaninos los que han pedido que no los dejen entrar a los casinos. “Es una cifra que no se ha visto modificada desde que inició la pandemia o desde que volvieron a abrir los casinos y salas de juego”, comentaron desde el Área Juego Responsable de la Caja de Acción Social.

Sin embargo, si algo tiene de positivo la pandemia del coronavirus fue que las consultas para ingresar a los grupos de jugadores anónimos aumentaron un 40% desde que cerraron los casinos. Uno de los integrantes del mencionado grupo indicó que el fenómeno se debe a que no existía ningún lugar para jugar. “Recordemos que cerró todo, los casinos, bingos, salas de juego, incluso todo lo que es clandestino, entonces no había como satisfacer la adicción y ese es el primer paso para buscar ayuda”.

En este contexto, Gustavo indicó que el número de personas que solicitó la auto exclusión no refleja el verdadero problema. “La auto exclusión es una primera medida, pero yo he ingresado disfrazado o me iba a jugar a otra provincia. La adicción al juego te lleva o a estar preso, porque robas o haces lo que sea para conseguir dinero, o terminas loco por la adicción o muerto como le pasó a este hombre la semana pasada. Nosotros no estamos en contra del juego, pero los casinos y salas de juego saben quiénes son adictos. Lo ideal es hacer la auto exclusión e ingresar inmediatamente a un grupo”, comentó el hombre que lleva nueve años y siete meses de abstinencia.

Las estadísticas que manejan en los grupos de jugadores anónimos de la provincia son poco alentadoras en relación a la recuperación. Del total de personas con adicción al juego (se desconoce el número) solo el 5% asiste a un grupo o pide ayuda. Y de ese 5%, tan solo el 3% logra controlar la adicción. “La ludopatía es una enfermedad gradual que puede detenerse, pero no tiene cura. Acá en San Juan da mucha vergüenza reconocerlo, solo 10 personas al año se acercan al grupo en promedio, es un nivel muy bajo”, indicaron.

Reuniones y ayuda

El grupo que integra la Asociación de Jugadores Anónimos se reúne de manera presencial todos los días viernes de 20 a 22 horas en la Iglesia de Andacollo, ubicada frente a la plaza departamental de Chimbas. A su vez, también realizan reuniones vía zoom y existe una Línea de Vida abierta las 24 horas: 2645658136.

¿Cómo solicitar el pedido de auto exclusión de los casinos?

Desde el área de Juego Responsable de la Caja de Acción Social indicaron que se puede solicitar la exclusión voluntaria por un periodo de dos años. El trámite es voluntario y personal. El solicitante debe ser acompañado por otra persona que oficia de testigo y ambos deben presentar DNI, y fotos de cara y cuerpo completo de quién realiza el pedido. Las mismas son enviadas al sistema para no permitir el acceso a los casinos, que ahora solicitan el DNI para ingresar. Este trámite se puede hacer en la Caja de Acción Social de lunes a viernes de 8 a 12 horas. Recién a partir de los 6 meses puede revocar el pedido con certificado de médico psiquiatra o psicólogo que lo argumente y avale. Una vez iniciado el trámite, desde Acción Social invitan al solicitante a concurrir a alguno de los grupos o entidades para tratar la adicción al juego.