El exfutbolista y actual concejal ullunero Alfredo "Luto" Molina Noriega denunció públicamente que "un grupo de personas que se autodenominan protectores de animales" realizó un escrache en su casa, con el agravante de que "gritaban e insultaban en la cara de mis hijos".

Molina realizó un descargo en su perfil de Facebook. "Hoy me tocó vivir algo muy triste... mientras no me encontraba en casa por la mañana, pero mis 3 hijos si, un grupo de personas que se autodenominan protectores de animales marcharon contra el proyecto tan hablado estos últimos días. Y antes de informarse sobre el proyecto y estado en el que se trató ayer en sesión, estas personas gritaban e insultaban en la puerta de mi casa en la cara de mis hijos (sic)", expuso.

Y siguió: "Agradezco la presencia policial que detuvo semejante aberración, y sobre todo a mis padres. Mi solidaridad hacia el intendente Leopoldo Soler y empleados de la Municipalidad que vivieron lo mismo está mañana. A pesar de vivir todo esto me siento más fuerte y tranquilo. Por que se que muchos aprovechan cualquier situación para derramar su ira por diferentes resentimientos. Pero no voy a permitir que nadie dañe a mis hijos (sic)".

Para cerrar, Molina dejó una fuerte frase contra el grupo que se presentó en su casa: "Con respecto al proyecto tan polémico por lo cuál sucede todo esto, en el concejo Deliberante vamos a pulirlo para que sea lo mejor para toda la comunidad. Vamos a priorizar siempre la vida y vamos hacerlo sobre todo con respeto , contrariamente a las personas que hoy demostraron su verdadera escencia. (Odio, resentimiento, envidia etc) (sic)".

La polémica se generó por el proyecto en Ullum de sacrificar animales callejeros que no fueran reclamados por sus dueños o adoptados luego de un tiempo. Sin embargo, en la sesión de ayer los concejales del departamento debatieron un listado de puntos pero congelaron el "número 7", que es el que se refiere a sacrificar los canes.