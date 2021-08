Makers es una empresa con experiencia en desarrollo de software a medida, brinda soluciones integrales a organizaciones tanto en el área pública como privada. La diferencia con otras empresas del mercado es que Makers toma las herramientas tecnológicas con las que ya cuentan sus clientes, es decir, que mantiene el sistema por el que ya se invirtió y le ofrece la integración completa para poder lograr una actualización y transformación digital. La mayoría de las empresas ofrecen reemplazar el software que posee la organización por un nuevo sistema de gestión, y esto significa una mayor inversión en capital y tiempo de adaptación.

Otro punto importante a destacar, es que Makers OFRECE EL DESARROLLO COMPLETO DE E-COMMERCE POR MEDIO DE HERRAMIENTAS DIGITALES PARA LOGRAR EL ÉXITO EN EL COMERCIO ONLINE. De esta manera Makers no sólo ofrece un sitio web para la venta online de productos, la cual a lo largo plazo no obtienen los resultados esperados, ya que el sitio web es un canal de venta que por sí solo no funciona, sino brinda un desarrollo integral que consta de varias partes, compuesto por distintas herramientas digitales, tan importantes como el sitio web, que a mediano-largo plazo generan las ventas esperadas. Lo cual rompe con la idea de que tener sólo una página web y promocionar en redes sociales no es suficiente para lograr éxito en ventas online.

“Una de las consultas más frecuentes de empresarios que incursionan en la tecnología, es que invirtieron en un sitio web y/o publicidad en redes sociales pero las ventas no fueron las esperadas o no recibieron un retorno en base a la inversión, manifiestan su frustración al respecto y es aquí en donde queremos convertirnos en solución. Hoy la empresa que quiere lograr sus objetivos en ventas online debe implementar un sistema integral de e-Commerce en donde no solo está la parte de desarrollo del sitio web sino también el marketing y la operación y logística”.

De esta manera a las herramientas digitales se le suma el Marketing que consiste en un conjunto de instrumentos que se deben sincronizar para lograr que los clientes encuentren fácilmente los productos en la web, y les resulte fácil y seguro el proceso de compra, es decir, que vivan una experiencia agradable y satisfactoria de compra. Es importante que aclaremos que el sitio web debe estar acompañado de una importante campaña de marketing digital integral para el éxito del comercio online. Algo de lo que se debe convencer a quien quiere incursionar en el comercio electrónico es que, deben hacer un paralelismo a abrir una nueva sucursal de la empresa, donde lo único que cambia son las herramientas, pero implica una importante decisión que a mediano-largo plazo dará rendimientos esperados si se prioriza la promoción y presentación de los productos y se pone mucho énfasis en la atención de los clientes; Y la operación y logística que trata de un software que permite llevar un orden y control en las operaciones físicas y virtuales de la empresa, además de una parte de operatoria de la empresa. Si la empresa tiene una sucursal y a su vez cuenta con el sitio web como canal de venta, deben estar fuertemente sincronizados para no cometer errores a la hora de vender y no contar con el stock necesario, o no tener actualizados los precios de los productos.

Este software permite que la empresa brinde un buen servicio a sus clientes y pueda contar con el control de stock y precios de sus productos en la empresa. En este punto en Makers contamos con un ERP (Planificación de Recursos Empresariales) para poder vincular el sistema de gestión que ya posee la empresa con E-Commerce.



Makers es la única empresa en la provincia que ofrece todo el desarrollo de comercio electrónico, el paquete completo para que las empresas puedan lograr sus objetivos en ventas por medio de los canales electrónicos.

Las oficinas de Makers se encuentran en Mendoza Sur 666, se puede contactar a través de las siguientes formas de contacto:

☎ 2644129037 o 2644434991

✉ info@mmakers.ar

© mmakers.ar