Hacía varios meses que Magui Ruiz, de 23 años, no realizaba ejercicio físico por una lesión en su rodilla. A pesar de eso, tras ir al gimnasio fue sometida a duras rutinas de musculación que, en sólo 3 días, la dejaron al borde de un tratamiento de diálisis. Ahora, después de conocer el caso de Victoria Gómez, la joven que se sometió a una sesión de electrofitness y terminó en Terapia Intensiva, decidió exponer su caso.

Según relató la joven, el hecho se produjo durante julio pasado, cuando fue a un gimnasio de Concepción, del que prefirió no decir el nombre. “Yo fui y no me preguntaron nada ni me pidieron estudios o un certificado médico. Pero me dijeron que podía ir diariamente y eso hice”, detalló la joven.

Y contó que “al tercer día noté que mis músculos estaban completamente entumecidos y los brazos me dolían muchísimo. Por eso fui el médico. Me hicieron estudios y me diagnosticaron rabdomiolisis, es decir, ruptura de los tejidos musculares, lo mismo que le pasó a esta chica –en referencia a Victoria-“.

A la vez, señaló que “gracias a Dios pudieron controlarlo, pero estuve al borde de tener que someterme a diálisis”.

La joven, que luego de permanecer en reposo 15 días y seguir un tratamiento está bien, reflexionó que “siempre hay que hacerse estudios médicos y buscar un instructor capacitado. Yo ahora presto atención, me conozco y trato de ponerme mis propios límites”.