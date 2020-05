Hay gran malestar en la oposición de Caucete por la extensa licencia médica de la intendenta Romina Rosas quien, según explicaron, falta a su trabajo desde el 27 de abril presentando certificados médicos con causales diferentes.

Emanuel Castro, concejal del 'Frente con vos' se refirió a la compleja situación y exigió explicaciones. "Desde que dejó de concurrir al trabajo, se han cometido algunas irregularidades en su ausencia con respecto a las normas legales que establece el municipio y con respecto a la nota que ha presentado sobre su licencia", señaló en diálogo con el programa 'Demasiada Información' (@demasiadainfosj) de Radio Sarmiento.

"Tenemos el deber de que esto se aclare, contarle a la comunidad el motivo por el que no está yendo a trabajar. Hasta el momento no hay nada oficial. Cuando se ausenta, presenta un certificado por gastroenteritis aguda. Sin embargo, la nota presentada por ella, junto al certificado médico, se encabeza con 'motivo: embarazo", agregó el funcionario.

Castro dijo que no comprende por qué se está ocultando información a la gente. "No me quiero meter con eso, ojalá que mejore y pueda vivir su embarazo de la mejor manera, per eso no tiene nada que ver con el manejo del municipio ni con las normas legales", señaló y dijo que en una segunda resolución del 10 de mayo, se solicita 10 días de corrido, por lo tanto lunes y martes su ausencia no tuvo justificado médico.

El concejal opositor reiteró que no se sabe "qué están ocultando ni por cuanto tiempo va a faltar".

"La gente votó a una persona para que se haga cargo, no votó a un concejal, la comunidad necesita una explicación", concluyó ofuscado.