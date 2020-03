Lo que empezó como una tarea de mantenimiento terminó convirtiéndose en un verdadero problema que desató la preocupación y malestar del pueblo. Ocurrió en Huaco, Jáchal, donde hace 7 días se interrumpió el servicio de agua potable, provocando que hasta se suspendieran las clases en las 5 escuelas de esta localidad donde viven unas 300 familias aproximadamente. Desde OSSE salieron a explicar cuál fue el motivo de la falta de agua, pero que aún no se sabe con exactitud cuándo se restablecerá el servicio. Ante esta situación, los vecinos cortaron la ruta pidiendo una rápida solución.

Los dos primeros días sin agua potable no fueron muy problemáticos para Pedro Álvarez. Este hombre de 87 años vive con su esposa justo al lado de un almacén donde comenzó a comprarla envasada en bidones. Pero pudo hacerlo sólo hasta que la demanda desabasteció el mercado. "Muchos vecinos no tuvieron más remedio que comprar agua y en un par de días se terminó y ahí comenzó a agravarse la situación. Nosotros dependíamos de que una hija nos trajera agua porque ni mi señora ni yo estamos en condiciones de salir a buscarla. Espero que esto se solucione pronto, sino no sé qué vamos a hacer", dijo el hombre.

Iván Olivares, otro de los habitantes del lugar, dijo que no se cansó de esperar una solución por parte de los responsables. Es por eso que junto a otros vecinos organizaron un corte de ruta para exigirle a OSSE y al municipio de Jáchal una respuesta a los reclamos de todo el pueblo. Fue tras llevar cuatro días sin agua. "Cuando comenzamos a reclamar por la falta de agua, el municipio mandó un solo camión a repartir agua entre la gente, pero sólo alcanzó para abastecer a las familias que viven en la zona del Alto de Huaco, no llegó ni al centro ni al bajo de esta localidad. El sábado mandaron otro camión, pero tampoco alcanzó para mucho. Encima, dicen que es agua potable, pero parece que no es tan así porque ya hay más de 6 niños con colitis y gastroenteritis por beberla. No sé qué excusas van a seguir poniendo para no restablecer el servicio como se debe", dijo el joven.

Por esta situación, el Ministerio de Educación decidió suspender el dictado de clases en las 5 escuelas que funcionan en esta localidad, al menos hasta mañana. Se trata de las escuelas Albergue Doctor Federico Cantoni, Alfredo Calcagano, Buenaventura Luna, Agrotécnica de Huaco, y la de Capacitación Laboral Anexo Arturo Marasso.

En tanto que desde OSSE difundieron diferentes comunicados para dar a conocer lo que sucedió en Huaco. Según dijeron todo empezó el miércoles pasado cuando personal de este organismo se disponía a realizar tareas de mantenimiento en el establecimiento potabilizador de la zona donde se detectaron algunas fallas. Ahí se determinó que la electrobomba estaba rota. Se dispuso reemplazarla al día siguiente por una nueva, pero no se pudo porque la perforación colapsó por un derrumbe y quedó inhabilitada. Ante este inconveniente, OSSE buscó fuentes de agua alternativas y detectó 4 pozos diferentes. A uno lo equipó con una bomba para extraer agua, aunque se desconoce si es apta para el consumo humano. Por este motivo que se le realizaron análisis bacteriológicos y fisiológicos para determinar su calidad, pero aún no se sabe con exactitud cuándo estarán los resultados, aunque se espera que sea antes de que finalice esta semana.

Desde la repartición dijeron que mientras tanto se seguirá distribuyendo agua 100% apta para el consumo humano en camiones cisternas (se la extrae de la planta potabilizadora de Jáchal) y también envasada en bidones a todas las familias, comercios e instituciones.

Ayer, Guillermo Sirerol, presidente de OSSE, visitó Huaco para interiorizarse de la situación. Allí dijo que si se determina que el agua de algunos de estos 4 pozos es apta para el consumo humano, se comenzará a trabajar de inmediato para conectarla a la red y distribuirla a todos los hogares. También agregó que se le encargó al INA (Instituto Nacional del Agua) que investigue los motivos por los que colapsó la perforación original y la posibilidad de reactivarla. Paralelamente se está trabajando en el proyecto una nueva perforación para darle a este problema una solución definitiva.

En tanto que el intendente de Jáchal, Miguel Vega, dijo que también se asistirá al pueblo de Huaco con atención médica. Agregó que se enviarán unidades sanitarias móviles para que atiendan a todos los vecinos ante cualquier problema de salud.

Solidaridad

Residente huaqueños en San Juan iniciaron una campaña para ayudar al pueblo de Huaco. Piden colaboración con bidones de agua mineral. Los interesados en colaborar pueden acercarlos por calle Salta y Circunvalación a partir de las 17. También piden a la gente que tenga pensado viajar a Jáchal que lleve agua extra para dejar en esta localidad del departamento.