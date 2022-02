Maluma contó que sufrió un ataque de Buda, su perro doberman europeo rojo, y que por ese motivo tiene algunas cicatrices en su rostro. Tras varias especulaciones sobre lo que había sucedido, el cantante explicó a través de historias de Instagram cómo fue la secuencia que terminó con algunos rasguños.

“Pillen pues, les iba a contar qué fue lo que me pasó, la triste realidad es que Buda me mordió, pero fue de susto, no de agresividad”, comenzó diciendo. Entonces, ahí ya saben, pa’ que aprendan, los animales son muy leales, pero uno tiene que tener mucho cuidado. Sin embargo, él no lo hizo de malas, no pasa nada, lo quiero como si no hubiera pasado. Tengan cuidado que a cualquiera le podría pasar”, concluyó.

Después de la breve explicación del hecho, volvió a hacer hincapié en el amor que siente hacia sus perros y decidió compartir fotos y videos en los que juega con ellos.