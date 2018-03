Por Mario Luis Romero - Enviado especial

Pasaron decenas de días desde que fueron notificados que viajaban a las Islas Malvinas. Hubo sonrisas, lágrimas, nervios y miedos, muchos miedos. Este miércoles a la noche, 15 excombatientes y un familiar de un soldado fallecido en combate, comenzaron el viaje que en unos días los depositará en las Islas Malvinas, aquella tierra que cambió para siempre sus vidas.

Algunos estuvieron efectivamente en el archipiélago, otros en el mar cumpliendo distintas tareas. Esta absurda guerra se cobró la vida de 649 argentinos, 24 de ellos sanjuaninos. La vuelta a Malvinas no necesariamente cierra una herida enorme o completa un ciclo que se inició allá por 1982. Ninguno de los veteranos se atreve a decir qué es lo que sentirá, cómo reaccionará.

La guerra marcó sus vidas y la estadía en suelo que otrora fue de combate resulta un desafío en sí mismo. Saben que el tiempo pasó, la paz domina, pero Malvinas sigue en manos de quienes no debe estar. También son conscientes que la hostilidad no será otra que sentirse de “visitante”, que no es poco para quienes les tocó combatir; nadie los mirará raro, el tema de la guerra en Malvinas parece añejo, poco presente en los actuales residentes.

DIARIO DE CUYO es parte de este contingente que envía el Gobierno de la provincia –lo hace desde el 2016 y quiere que todo sanjuanino que luchó en la guerra pueda volver-, y en las reuniones previas al viaje el ánimo del grupo fue bueno, aunque con la fecha de partida acercándose los nervios ganaron la pulseada, y no está mal que así sea.

Malvinas en la historia de estos hombres, que la mayoría tiene entre 54 y 55 años y alguno que pasó los 60, tuvo con el paso del tiempo la trasferencia de vivencias de la guerra a sus hijos, esposas y nietos. La mayoría decidió salir rápido de las Fuerzas, la vuelta de la guerra fue gris, los escondieron.

Malvinas está en todo lados, cada veterano lo vive como puede. En el brillo de los ojos cuando el tema se recuerda con una vivencia de la guerra, en un tatuaje, en una inscripción de una remera. Malvinas, en ellos, estará vivo hasta el último de sus días.

Los que van

La delegación de veteranos está compuesta por José Luis Porra, Carlos César Rubina, Rolando Daniel Ramos, José Luis Muñóz, Héctor Hugo Sabino, Sergio David Arabel, Carlos Alberto Cherioni, Adolfo Sohar Rojas, Duilio Oscar Dojorti, José Eduardo Guevara, Osvaldo Norberto Escalona, Hugo Eduardo Perea, Néstor Julio Ortíz Castro, Luis Alberto Alonso de Armiño y Elio Dante De la Fuente. En tanto que viaja Stella Maris Montaño, hermana de Agustín Hugo Montaño, sanjuanino fallecido en las Islas.