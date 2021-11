El pasado miércoles salió a la luz el caso de María Belén Godoy, una mujer que fue mamá hace 6 meses y a la que le sacaron su hijo cuando tenía 35 días por una causa judicial. Ella aseguró que desconoce dónde está la criatura, que no la puede ver y que sólo sabe que fueron su padre y su hermana quienes la denunciaron, sin conocer el motivo exacto. Ante la consulta sobre el caso, la Jueza que está a cargo de la causa desmintió a la mujer, aunque aseguró que “no puedo decir nada”.

“Ella sabe, es parte y tiene abogados. Estos casos son cuestiones que no se dan a conocer públicamente, son privadas. Pero ella está informada, notificada, ella sabe las cosas. No puedo decir nada más”, indicó la titular del Primer Juzgado de Familia, Marianela López.

En cuanto a la posibilidad de que el bebé sea restituido a su familia, indicó que, “estamos en proceso. Dentro del proceso siempre hay posibilidad o no, pero hay que esperar y atenerse a los procedimientos. No sé, cuánto puede durar este proceso”. Para finalizar acentuando: “En este caso no se puede dar más información”.

Cabe recordar que, María Belén Godoy aseguró que la Justicia se llevó a su bebé hace casi 5 meses y que no le permitieron volver a verlo. “No sé ni dónde está. No puedo vivir así”, contó.

Ella vive junto a su pareja, Lorenzo Alberto Sosa, en Pocito y cuando el niño, que nació el pasado 12 de mayo, tenía 35 días, cuatro efectivos de la Policía irrumpieron en su hogar con una orden judicial y se llevaron a la criatura.

“Las personas con la que hablé me dicen que yo no soy capaz de cuidar a mi hijo, pero yo lo cuidaba muy bien. A él no le faltaba nada y estaba sanito”, afirmó. Mientras su pareja, sostuvo: “Yo creo que nos sacaron al bebé porque piensan que somos tontos, pero nosotros no somos así. Ella es re inteligente y yo trabajo en el campo. Lo podemos cuidar y darle todo lo que necesita. No entiendo por qué nos hicieron esto”.