Sorprendida. María Herminia, con el diploma de ganadora en el rubro artesanal-familiar, y su hija Julia -igual de emocionada- celebran el reconocimiento que dijo que no esperaba.

Cuando escuchó su nombre como la ganadora del primer puesto en el Concurso Provincial de Dulce de Membrillo Rubio de San Juan "Membrillos del Sol" -en el rubro "Artesanal-Familiar"- se quedó prácticamente inmóvil un par de segundos antes de reaccionar. María Herminia Contreras, de 74 años, ya estaba contenta por haber podido participar en esta tercera edición, ya que en los años anteriores siempre se enteró cuando había cerrado la etapa de inscripciones.



El saludo emocionado de su hija Julia fue el que terminó de confirmarle que efectivamente era ella quien debía dirigirse hasta el escenario en el acto que se realizaba anoche en el Centro de Convenciones "Barrena Guzmán", donde aguardaban las autoridades, encabezadas por el gobernador Sergio Uñac, para entregarle a la flamante ganadora el diploma y además, una balanza. Ya habían sido reconocidas Gabriela Rodríguez, quien obtuvo el segundo puesto, y Silvia Palma, con mención especial. Este año, en esta categoría se presentaron 21 muestras al concurso, lo que significó un crecimiento del 50 por ciento a comparación de los concursantes del año pasado. Sumando las otras dos categorías, hubo en total 47 postulantes (ver recuadros).



"Este año nos enteramos por una colega de la Feria Orgánica, donde estamos todos los jueves en la Casa de Sarmiento y tuvimos suerte que hubo prórroga para la inscripción. La verdad, nunca me había imaginado esto", reconoció la flamante ganadora.



Lo orgullosa que se habría sentido su madre, quien en el paraje calingastino La Isla, le fue enseñando desde que era una niña María Herminia la receta que hoy puede jactarse como la mejor para hacer el dulce de membrillo rubio más rico de la provincia.



Sin recelos por el momento triunfal, la calingastina contó los aspectos principales del método artesanal que emplea: "Hay que buscar buena calidad de membrillos, que se vean los frutos sanos y maduros. Para el cocimiento, el agua ya debe estar hirviendo porque no es correcto poner a los membrillos con el agua todavía fría. Cuando empiezan a formarse las grietitas en el membrillo, hay que retirarlo del fuego, ponerle un poco de agua fría para que no se siga cocinando y ahí se procesa. Yo lo hago con la maquina de moler carne. Lo prensamos, se le pone el azúcar y dejamos macerar toda la noche para que al otro día recién se le dé el punto".



Definió como una tradición familiar la elaboración del dulce que caracteriza a la provincia (ayer se recordó la reciente creación del Comité regulador a la Denominación de Origen del Dulce de Membrillo Rubio), y que ella mantuvo cuando conformó su propia familia. "Me casé con un gringo, el español Juan Carlos Ballester, y nos fuimos a vivir a Médano de Oro y a él también le gustaba el dulce". Hoy viuda, la ganadora es madre también de tres varones: Miguel Ángel, Guillermo y Pompilio, quien es apuntado como el que nunca pararía de comer el dulce de su madre. Y confesó, con una pregunta, un gusto que se dan en las reuniones familiares: "¿A quién no le gusta de postre una porción de dulce de membrillo con otra de queso de cabra?".



Luego de las fotos, saludos y entrevistas, María Herminia reconocía la preocupación por el tiempo que iba a tardar para regresar en colectivo hasta el Médano. Su hija, se despedía con una frase. "Es una locomotora y nosotros, sus vagones".

Producción

700 Son las hectáreas de superficie cultivada con membrillo en la provincia, una de las más significativas de Argentina, tanto en calidad como en cantidad, debido a las condiciones del clima

70 Es el porcentaje de la producción de membrillos en la provincia que se realiza en Jáchal, su capital. También son importantes los valles de Tulum, Zonda y Ullum.



Rubro "Empresas"



El primer premio en la categoría reservada para la elaboración industrial del dulce de membrillo fue para "Productos Pons" (de Jorge Pons). Mientras que la Escuela de Fruticultura y de Enología, a través de su Fundación Cooperadora, obtuvo el 2do puesto. En tanto, la Mención fue para "Profecía" (Monserrat).



Categoría Escuelas



En la categoría "Escuela/Institución", el primer premio fue para la Escuela de Fruticultura y Enología (foto), muy vinculada a la tradición de esta confitura sanjuanina. El 2do puesto, con un sentido aplauso, fue para el Centro "Nazario Benavídez". La mención especial fue a la Escuela Industrial "Domingo F. Sarmiento".

Catar dulce de membrillo

Color: Es sinónimo de calidad para el dulce de membrillo sanjuanino que sea rubio. Los rojizos y más oscuros indican que los frutos no son de la mejor calidad, entre otros defectos

Equilibrio: Además que el olor y sabor del dulce debe evocar solo al fruto, debe distinguirse la simultaneidad de lo dulce y de lo ácido (especialmente en los bordes de la lengua).

Textura: Mientras más fina es la textura del dulce de membrillo, menor será la intensidad del sabor del fruto. Para los especialistas, es fundamental que no sea una textura gomosa.

Granulometría: Debido a que el membrillo contiene células pétreas es que su dulce se diferencia del de batata, que es suave. Es otra razón por la que debe molerse del todo el fruto.