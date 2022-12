Mariah Carey es la diva de la Navidad. Cada año, cuando llega diciembre, su clásico “All I Want For Christmas is You” vuelve a sonar por todos lados y se mete en las primeras listas de los principales rankings.

La cantante pasará las fiestas en su casa de Aspen y decidió unirse con un famoso portal de reservas para ofrecer a dos afortunados fans la oportunidad de pasar la Navidad en su penthouse de Manhattan durante el 16 y el 19 de diciembre.

Los fanáticos podrán visitar el hogar de la artista y disfrutar de una degustación de cócteles y una sesión profesional de fotos en la terraza. La oferta también incluye una estadía de tres noches en uno de los hoteles favoritos de la cantante, los vuelos y los traslados, entradas para el recital “Merry Christmas To All” que Mariah brindará en el Madison Square Garden, el 16 de diciembre.

El paquete también incluye la visita a distintas atracciones turísticas de la ciudad. La experiencia única se podrá reservar por orden de llegada a partir del 14 de diciembre por un precio de 20,19 dólares, en honor al año en que la canción “All I Want for Christmas is You” llegó al número 1 en la lista Billboard Hot 100.