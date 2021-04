"Hemos podido ir acelerando el ritmo de vacunación. Esto nos ha permitido incorporar a más grupos y tener buenas expectativas respecto a alcanzar la meta", dijo Marita Sosa, al frente del Programa Provincial de Inmunizaciones, a la hora de hacer un balance sobre la campaña de vacunación contra el Covid-19. En este marco resaltó que hasta el momento ya se vacunó con la primera dosis a un 38% de la población objetivo. Es decir, más de un tercio del grupo estimado en 255.804 personas consideradas esenciales y de riesgo. Por ahora, no incorporarán otros sectores nuevos a vacunar. Y mientras tanto, ayer arribaron 13.700 dosis más de Astrazeneca.

Sosa dijo que según los datos registrados hasta el viernes pasado, ya se vacunó con la primera dosis a 96.300 personas, lo que representa el 38% del total de la población objetivo. También agregó que hasta la misma fecha, se aplicaron 12.300 segundas dosis. "Día a día analizamos cómo avanzar en la vacunación con cada grupo y cómo incorporar nuevos sectores. Esto nos permite trabajar de manera aceitada y sin pérdida de tiempo para vacunar a más gente apenas llegan las nuevas dosis y tratar de cumplir con el objetivo de inmunizar a las 255.804 personas esenciales y de riesgo", sostuvo.

Última incorporación. Los mayores de 60 son el último grupo que se incorporó al plan provincial de vacunación Covid-19 para que reciba la primera dosis.

Ayer llegaron a la provincia 13.700 dosis de la vacuna Astrazeneca, alcanzando un total de 26.900 unidades recibidas en tres partidas diferentes. La primera llegó el pasado 20 de febrero e incluyó 9.000 dosis, y la segunda arribó el 30 de marzo con 4.200 dosis. Como las veces anteriores, serán utilizadas para seguir inmunizando con la primera aplicación a los grupos que ya fueron incorporados a la campaña. Es decir, por ahora no está planeado incorporar grupos nuevos, como otros trabajadores esenciales o personas con comorbilidades o riesgos de salud.

"Vamos a seguir aplicando primeras dosis hasta que se cumplan los 90 días de espera que determinó la Nación para que se complete el esquema con la segunda dosis", dijo Sosa.

Estas nuevas dosis de la vacuna elaborada por la Universidad de Oxford que llegaron a la provincia estarán destinadas a los grupos de adultos mayores de 80 y 70 años, a las personas mayores de 60, a personal docente, de Salud y de Seguridad.

Avanzan con la antigripal

El miércoles pasado arrancó la vacunación antigripal destinada, en una primera etapa, a personal de salud, embarazadas, niños de 6 a 24 meses y mayores de 80. Marita Sosa dijo que aún no hay números para evaluar el avance, pero que se percibe una buena respuesta de la gente. "Como la vacunación antigripal se lleva a cabo en todos los centros de salud más otros lugares habilitados, se demora más en recibir y procesar los datos estadísticos. Aún no tenemos números, pero hemos notado una buena respuesta de la gente que concurre a inmunizarse contra la gripe y por parte de los centros sanitarios que hacen campañas y convocan a la población a vacunarse", dijo Sosa, quien agregó que aún no se sabe cuándo se sumará un nuevo grupo a esta campaña.

Dan charlas preventivas en una sala de espera

Preocupación. Para evitar que la gente se relaje en los cuidados del Covid-19, en el Centro de Salud Carmen Ibone Silva dan charlas sobre prevención.

Evitar que la gente se relaje y ponga más en riesgo su salud es lo que tuvo en cuenta el personal sanitario que se desempeña en el Centro de Salud Carmen Ibone Silva, en Santa Lucía, para poner en marcha una original campaña educativa. Les dan charlas sobre cómo prevenir el Covid-19 a los pacientes mientras esperan ser atendidos por el médico.

Desde que se reabrió este centro sanitario, tras el cierre por el tema de la pandemia, los profesionales decidieron contribuir con la prevención. Decidieron brindar charlas informativas sobre esta enfermedad. "Quisimos llegar a muchos pacientes con el mensaje y de manera efectiva, asegurándonos de que escuche. Es por eso que decidimos brindar estas charlas en la sala de espera. Y hemos tenido buenos resultados porque escuchan atentamente", dijo Claudia Ochoa, directora del centro sanitario.

Agregó que las charlas son claras y sin usar lenguaje técnico o especializado. Están a cargo de enfermeros, médicos y especialistas que se turnan para abordar diferentes aspectos de la enfermedad en menos de 10 minutos. "En un principio los pacientes preguntaban mucho sobre la mejor forma de prevenir el contagio de Covid-19 y ahora la mayoría de las consultas son referidas a las vacunas contra el virus y cuándo se vacunará a toda la gente", dijo Ochoa.

Las charlas se realizan en la sala de espera del centro de salud y antes de que comience la atención médica, ya sea en la mañana o en la tarde. Son una vez a la semana y, ahora, ante la segunda ola de contagios, hacen énfasis en las medidas preventivas. "Los pacientes ya saben muchas generalidades de la enfermedad por eso puntualizamos las medidas preventivas como el uso correcto del cubreboca, la distancia que se debe mantener, cómo lograr una ventilación correcta de los ambientes y la desinfección de las manos. Recalcamos y recalcamos cada una de las medidas para que la gente no se relaje en los cuidados", sostuvo la directora. Ochoa agregó que la atención médica en este centro de salud es normal y bajo estricto protocolo. Dijo que se atiende casi la misma cantidad de pacientes que antes que comenzara la pandemia porque se extendió el horario de atención. Por día, cada especialista atiende entre 10 y 15 pacientes.