Acción. En la Dirección de la Mujer de Pocito se les enseña defensa personal a las víctimas de violencia de género para aumentar su autoestima y seguridad.

Los datos oficiales indican que más del 25% de las mujeres víctimas de violencia de género denuncia más de una vez a su agresor. Esto sale a luz luego de que los profesionales de la Dirección Provincial de la Mujer, dependiente del Ministerio de Desarrollo Humano, empezaron a discriminar las estadísticas. Lo que buscan es mejorar la intervención y la asistencia de las víctimas de violencia de género.



Adriana Ginestar, a cargo de esta repartición, dijo que de enero a abril de este año se intervino en 1.232 casos nuevos y en 416 reincidentes. También sostuvo que los motivos de la reincidencia se deben principalmente a que los victimarios violan la orden de restricción impuesta por la Justicia para continuar hostigando a sus exparejas.



De enero a abril de este año la Dirección Provincial de la Mujer intervino en un total de 1.648 casos de violencia de género registrados en toda la provincia. De ellos, más del 25% incluye más de una denuncia realizada por parte de las víctimas. Es la primera vez que esta dependencia cuenta con datos discriminados sobre el tema. "Comenzamos con una nueva modalidad de cargar las estadísticas para poder tener datos más detallados de los casos. De esta manera logramos determinar los casos nuevos, es decir de víctimas que por primera vez denuncian a su agresor o buscan ayuda para salir de este flagelo, y los casos reincidentes, es decir aquellos donde la víctima realizó más de una denuncia. Advertimos que un 25,4% son reincidentes y son los casos en los que tenemos que profundizar el seguimiento y contención de las víctimas", dijo Adriana Ginestar.



La funcionaria agregó que las denuncias reincidentes se deben a dos motivos principales: a que el agresor viola la orden de restricción impuesta por la Justicia y continúa hostigando y amenazando a su víctima, y a que la víctima vuelve a entablar relación y a convivir con su victimario.



Por su parte, Victoria Benítez, subdirectora de la Mujer, dijo que aún no se ha "hilado más fino" en esta discriminación de datos por lo que no se conoce con fidelidad qué porcentaje corresponde a cada una de estas razones, pero sostuvo que la mayoría se debe a que el agresor viola la medida perimetral. Agregó que estos casos suelen ser los de "mayor riesgo" y desde el área se trabaja para acompañar a la mujer y brindarle algunos consejos sobre el autocuidado que incluye algunas medidas sencillas, pero que pueden mantenerla a salvo y con vida (ver aparte). "En estos casos es más fácil intervenir y ayudar a la víctima porque ella mantiene la decisión de romper con el círculo de violencia en el que estaba. No sucede lo mismo cuando es ella la que decide regresar con su agresor", dijo Benítez.



En ambos casos, según Benítez, el equipo interdisciplinario de la Mujer que funciona en cada municipio trabaja para conformar una red de contención integrada por familiares y amigos de la víctima. Cuando la mujer continúa siendo hostigada por su agresor ellos se encargan, entre otras cosas, de avisarle si lo ven merodeando cerca de su casa o del lugar donde se encuentra para que pueda llamar al 911 y denunciarlo. En caso de que la víctima decide convivir nuevamente con su agresor, la misión de la red de contención es no discriminarla, condenarla ni excluirla por haber tomado esta decisión.





Medidas del autocuidado



En la Dirección Provincial de la Mujer aconsejan a las mujeres víctimas de violencia de género poner en práctica algunas medidas de autocuidado para prevenir agresiones y mantenerse a salvo.



1- Conciencia. Comprender que si se está padeciendo una situación de maltrato físico o psicológico no es algo natural o normal. La primera medida de autocuidado es salir a pedir ayuda.







2- Prevención. Cuando hay una medida de restricción para el agresor, llevar la orden siempre en la cartera. Presentando esta constancia es más fácil y efectivo realizar la denuncia en cualquier comisaría cuando el agresor viola esta medida y hostiga a la víctima en la vía pública.



3- Denuncia. Llamar al 911 y denunciar si el agresor merodea cerca de la casa o del lugar donde se encuentra la víctima. También comunicarse con algún integrante de la red de contención para solicitar compañía.



4- Precaución. Evitar situaciones de soledad con el agresor. No acudir a citas con él por ningún motivo, ya que suele propiciar encuentros con engaños (hablar de los hijos, por ejemplo) para quedarse a solas con su víctima.





5- Seguridad. Si es posible, cambiar las cerraduras de todas las puertas de ingreso al domicilio. No abrirle la puerta ni permitirle la entrada al agresor bajo ninguna circunstancia.

Detalles

Diferenciación

No todos los casos de violencia de género constituyen un delito y requieren la intervención de la Justicia. Son delito los que incluyen violencia física o sexual, con lesiones. No lo son los casos donde la violencia es sólo psicológica o económica.

Asistencia

La víctima de violencia de género puede recurrir al área de la Mujer que funciona en el municipio del departamento donde reside. Un equipo técnico se hará cargo gratis de su contención psicológica, asistencia social y asesoramiento legal.

Proceso

Se puede dar aviso de cualquier tipo de caso de violencia en las comisarías. Si se trata de un delito, la víctima podrá realizar una denuncia penal contra el agresor. De lo contrario sólo podrá realizar un pedido de ayuda y la solicitud de protección.

Restricción

La Justicia dicta la orden de restricción para el agresor cuando las lesiones que le provocó a la víctima pusieron en riesgo su vida y, además, cuando tiene antecedentes violentos. También, cuando la víctima recibe continuas amenazas de su parte.