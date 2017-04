En general, no demandan más tiempo ni dinero para sus cuidados que un perro o un gato, aunque no hay que esperar que aprendan a traer el diario, busquen una caricia o celebren el regreso de su amo a casa. De todos modos, la compra y crianza de animales exóticos, ya sea de agua, tierra o aire, sigue aumentando en la provincia y hoy, en el Día del Animal, también tienen la posibilidad de recibir algún agasajo de sus propietarios.

El veterinario y criador Aldo ’Pirata’ Olivares Robledal, referente ineludible del tema en San Juan, sostiene que en este momento la mayor demanda de animales exóticos apunta a serpientes, lagartos y psitácidos, es decir la gran familia de los loros. Entre las primeras, la pitón bola y la serpiente del maíz son las más buscadas. También las molorus tienen su mercado, pero como estas pitones pueden medir hasta 5 metros son preferidas las anteriores, que no alcanzan los 1,80 metros.

En el grupo de los lagartos se destacan los geckos, las pogonas y las iguanas colombianas. Y en el de los pájaros, agapornis y catas australianas encabezan un extenso listado.

El especialista agregó que entre los mamíferos, los erizos africanos son quienes gozan de la mayor popularidad en este momento y respecto a las arañas, como tarántulas, prácticamente no hay interés aunque también se pueden adquirir. “Con las arañas no se genera vínculo. Quienes adquieren reptiles, pueden tomarlos y, bajo ciertas condiciones, sacarlos de sus terrarios para que estén en la casa. Con el tiempo son totalmente dóciles. Y con los pájaros, si son papilleros, o sea alimentados por un humano desde muy pequeños, son más domésticos todavía”, afirmó el titular de la veterinaria El Arca.

Respecto a animales en peceras, también hay oferta más allá de los tradicionales telescópicos y carassius. Hoy en San Juan, las cinematográficas pirañas, las langostas de agua y los curiosos axolotes son las principales alternativas. Ricardo Turón, de acuario San Juan, afirmó que estas especies tampoco demandan mayor atención a los peces más comunes, aunque su hábito de alimentación sea diferente. “Es gente que busca salir de lo común”, señaló Turón.

El perfil de la mayoría de las personas que buscan su primera mascota no convencional son adolescentes y jóvenes, principalmente varones. Y con la primera compra, puede comenzar el camino de criador, incluso con fines comerciales. Es el caso de Gonzalo, de 26 años, quien hace 2 años vio unos ejemplares de erizos africanos en Córdoba y hoy vende las nuevas camadas, a través de una página de Facebook.

“En San Juan no se puede vivir exclusivamente de esta actividad”, es la confesión de Pablo García, un entusiasta criador que no calma su curiosidad. Si bien tuvo que sacar de su casa su serpiente, por la llegada de un bebé, su última adquisición es un pavo real albino.

Todos los consultados coinciden en la advertencia de comprar animales de criadero y evitar los silvestres capturados. Además de los riesgos legales, los silvestres morirán por adquirir enfermedades al cambiar su entorno.

El compañero de estudio

Luis Pesquera, de El Cimarrón, agrega otra aclaración: “A los niños chicos, juguetes, porque no saben en realidad cómo tratar a los animales”.

A Darío Rubia le llamó la atención del otro lado de la vidriera de la veterinaria unos pequeños erizos africanos. Fue tanta la curiosidad, que utilizó internet los días siguientes para interiorizarse sobre estos animalitos que caben en la palma de una mano y descubrió un criadero en San Juan, por lo que no lo dudó más y así fue que hace un año y medio adoptó a Kiara.

El joven de 22 años asumió el reto de conseguir una conexión con su nueva mascota, que al principio demostraba un gran talento para esconderse en impensados rincones de la casa.

“Con el tiempo se acostumbró y por el olfato principalmente es que me reconoce, así que cuando está conmigo no se hace una bola que se hincha y estira las púas. Pero si hay alguien nuevo, lo hará sin dudas. Es un animal nocturno, por lo que es mi compañía en esas horas, que uso para estudiar”, afirmó Darío, que por ahora no piensa en obtener crías de su exótica mascota, que él prefiere calificarla como tierna y le da alimento balanceado para gatos.

Exposición de aves

Hoy, mañana y el lunes se realizará en el salón parroquial de Santa Lucía la ‘I Exposición de psitácidos y ornamentales’, que contará con 250 aves exóticas de los cinco continentes. El horario durante los 3 días será de 9 a 20 y luego, hasta las 22, se desarrollarán disertaciones de especialistas en criaderos de diferentes especies. El valor de las entradas es de 30 pesos y los menores de 8 años ingresan gratis.

En honor a Albarracín

En nuestro país se celebra hoy el Día del Animal, en conmemoración al fallecimiento de Ignacio Lucas Albarracín, que ocurrió el 29 de abril de 1926. Fue abogado, que desde el inicio de su profesión se convirtió en un gran defensor de los derechos de los animales y se erigió luego en presidente de la Sociedad Protectora de Animales.

En muchos países, el Día del Animal se celebra el 4 de octubre.

Concientización en Rawson

Un desfile de alumnos del ENI 42 con sus mascotas y una exhibición de acrobacias de perros de la Policía, fueron la función principal para conmemorar ayer el Día del Animal en la plaza Centenario, de Villa Krause. La iniciativa de la Municipalidad de Rawson apuntó a través de estas actividades concientizar sobre le tenencia responsable de mascotas.