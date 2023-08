El ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria (UxP) llamó a poner "blanco sobre negro" y consideró que "la seguridad tiene que ser una política de Estado".



En un mensaje a los argentinos, transmitido por su canal de YouTube esta noche, afirmó: "Los argentinos queremos vivir en paz y seguridad, y esa debe ser una política de Estado".

También llamó esta noche a concurrir "a las urnas" el próximo domingo para defender "el interés nacional" y afirmó que "no es con menos derechos que Argentina va a crecer", en una transmisión que realizó por su canal de YouTube a pocas horas del comienzo de la veda electoral.



"El domingo vamos a las urnas y lo que se discute en el fondo son dos modelos de país. Creo en el país de la universidad pública, de las becas universitarias, que mejora a los jubilados sus ingresos, de las pymes, de los recursos naturales", expresó Massa en su breve mensaje audiovisual.



El ministro señaló que "no somos esa sociedad fracasada de la que hablan ellos, no somos un país de mierda, somos un país que puede ocupar su lugar en el mundo si tenemos convicción de defensa del interés nacional y defensa de nuestra patria".



En ese sentido, llamó a votar el domingo 13 de agosto para defender a "los jubilados, los jóvenes, las pymes, el trabajo".



"No es con menos derechos que Argentina va a crecer. Tenemos que pagar la deuda de mejores salarios. El domingo andá a votar en defensa propia y de la patria", señaló y pidió que de acá al domingo "transitemos en paz por 40 años de democracia que hemos vivido".



El dirigente político se refirió también a los "distintos hechos" que fueron ocurriendo durante el día, como la despedida de Morena Domínguez, la nena que murió ayer tras ser atacada y golpeada por motochorros cuando caminaba hacia la escuela en el partido bonaerense de Lanús; además del "corte de vías, un incidente en el obelisco con un muerto y un fallecimiento en Morón también en un hecho de inseguridad".



"Quiero transmitirle a la familia de Morena, a la comunidad de Lanús y la comunidad escolar mis condolencias y ponerme a disposición de ellos, a lo que esté a mi alcance", expresó Massa.



Al respecto, llamó a poner "blanco sobre negro" y consideró que "la política de seguridad no puede estar sujeta al debate político electoral, debe ser una política de Estado".



El precandidato presidencial contó una anecdota personal: "En el año 2009, a cuatro cuadras de mi casa mataron a un chico de 16 años, Santiago Urbani. Mi primera reacción fue salir corriendo a la casa de su madre, encontrarme con la situación indescriptible que me encontré y de alguna manera quedar marcado para siempre".



"En ese momento, tomé la decisión de que Tigre, mi ciudad, iba a ser la más segura que pudiera hacer en la Argentina. Armé un centro de monitoreo, corazón de la seguridad, le pusimos cámaras y una red de fibra óptica e invitamos a los vecinos a ser parte del sistema de seguridad", señaló respecto a su gestión como intendente del distrito bonaerense.



Y continuó: "Cada casa, cada celular, cada colectivo, cada escuela se transformó en un botón de pánico y le dimos además botón de pánico a las mujeres víctimas de violencia de género y familiar".



"Construimos una política que me permitió bajar 90% el delito", subrayó.



Y completó: "Lo mismo que hicimos en Tigre, podemos hacerlo en Argentina. Los argentinos queremos vivir en paz y seguridad, y esa debe ser una política de Estado que nos debe cruzar a todos".