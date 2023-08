Un hombre fue asesinado de una puñalada en la puerta de su casa de la localidad bonaerense de Sarandí y por el crimen detuvieron a otro, al que la víctima le había permitido vivir en su vivienda junto a su familia, informaron hoy fuentes judiciales y policiales.



El hecho ocurrió en la madrugada de ayer en la puerta de una propiedad ubicada en el cruce de las calles Mariano Moreno y Nicaragua, en dicha localidad del partido de Avellaneda, en la zona sur del conurbano, en donde residía la víctima, identificada como Leonardo Sebastián Ouviña (39).



Voceros judiciales y policiales informaron a Télam que Ouviña le permitía vivir en su casa a Alberto Jesús Mamani (41) junto a su familia, integrada por sus tres hijos menores de edad y su hermana.



En ese marco, y luego de algunas horas de compartir bebidas alcohólicas con la hermana de Ouviña, un amigo de éste y su novia, surgió una discusión entre la víctima y Mamani.



Es que tanto Ouviña como su hermana habían empezado a notar que les faltaban cosas dentro de la vivienda y ya no querían que Mamani viviera ahí.



En ese contexto, Mamani le propinó a Ouviña una puñalada en el abdomen -con un elemento cortante que aún el personal policial local que intervino no pudo localizar- lo que le provocó la muerte antes de que se haga presente una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) con personal médico, que finalmente constató el fallecimiento del hombre.



Minutos después, Mamani fue detenido en cercanías a la zona del crimen por personal policial del Circuito del barrio Quinta Galli, no sin antes intentar evadir a los uniformados que intervinieron en su detención.



El acusado fue indagado esta tarde por la fiscal Solange Cáceres, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 del Departamento Judicial de Avellaneda-Lanús y se negó a declarar.



Por su parte, la hermana de la víctima, Viviana, en diálogo con Crónica HD manifestó que ella estaba "mirando todo en el mismo momento que pasó" y que a su hermano lo mataron "con un cuchillo en el estómago" y durante una "discusión".



"Estuvo viviendo en casa (por Mamani), estuvo haciendo cosas que no tenía que hacer, entonces tratamos de que se aleje de nuestra casa, nunca se quiso ir, y terminó así", aseguró la mujer.



Luego, Viviana concluyó: "Pensamos en ayudarlo, como amigo, le dimos un techo y una familia, terminó lastimándonos, haciendo un montón de cosas que no tenía que hacer".