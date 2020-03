Una sanjuanina de 35 años, quien prefirió no dar su nombre para no alarmar a su familia, viajó a Brasil para disfrutar de sus vacaciones junto a su marido y ahora se ven envueltos en un drama para volver. Ellos llegaron a tierras cariocas el 12 de marzo y tenían programado regresar el 25 pero las disposiciones por la pandemia del coronavirus de cerrar las fronteras los perjudicó e intentan retornar a suelo argentino antes de que comience el receso aéreo.

En diálogo con DIARIO DE CUYO, explicó que ayer se enteraron que el vuelo que los traía a Argentina se cancelaba por lo que les pidieron que fueran "urgente" al aeropuerto para tratar de reubicarlos.

"En el aeropuerto de Natal nos dijeron que no había sido cancelado y que el vuelo que nos lleva a Río está confirmado pero pero el inconveniente se presenta en Río, ya que el viaje hacia Buenos Aires sí está cancelado, ya que Aerolíneas Argentinas deja de operar el 20 de marzo hasta el 10 de abril", remarcó.

Una de las soluciones que les brindan es pagar un vuelo hasta Foz Iguazú, que cuesta alrededor de 4.000 y 12.000 reales (entre 70 mil y 150 mil pesos). "Nosotros ya tenemos nuestros vuelos pagos y nuestro reclamo es que podamos volver a Argentina sin pagar excesos y que sea entre hoy y mañana", resaltó.

También dijo que ha intentado comunicarse con Aerolíneas Argentinas pero no los atiende y en el Consulado menos. "No tenemos respuesta de nadie", expresó angustiada.

La turista agregó que en Brasil no han tomado dimensión de lo que está sucediendo, ya que los vuelos son normales y que en el aeropuerto no usan barbijo ni guantes para atender o higienizar. "Parece que no se han enterado de lo está pasando en el mundo", sentenció.