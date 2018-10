El fin de semana pasado, Mariángeles Leiva fue coronada como Reina Departamental de Santa Lucía y se convirtió en otra aspirante a la corona de la Fiesta Nacional del Sol 2019. La chica estudia Comunicación Social.







-¿Por qué elegiste Comunicación Social?



-Me gustan los medios. De hecho, trabajo en un programa deportivo que sale los domingos por un canal local. Siempre me gustó el periodismo. Me gustaría escribir e indagar en otros formatos como la radio, por ejemplo.



-¿Creés que los programas deportivos cosifican a la mujer?



-Para nada. La mujer está logrando su espacio que antes era exclusividad de los varones. Mis compañeros me respetan y no siento diferencias. Es una cuestión de saberse ganar el respeto también.



-¿Qué opinas sobre las movilizaciones a favor o en contra de la aplicación de la ESI?



-No tomé ninguna postura. Escuché argumentos de ambos lados que son válidos. Pero creo que es bueno promover la educación sexual responsable, de la mano de adultos responsables. Es importante que la gente pueda acercarse a los centros de salud y que este tema también se instale en el ámbito familiar.



-¿Usás las redes sociales?



-Las uso mucho. Tengo Instragram y Facebook. Pero hay que ser cuidadoso. Uno sube a las redes sociales lo que quiere, nadie te obliga. En mi caso tengo reservas porque soy instructora de cheerleading y cheerdance y trabajo con niñas. Soy un referente para ellas, por eso cuido mi imagen.



-¿Cuánto te importa tu imagen exterior?



-Me importa hasta cierto punto. No soy obsesiva. Como lo que cocinan en mi casa, hago actividad física.



-¿Cómo te llevás con tu familia?



-Somos 8 viviendo en una misma casa. Lo más lindo es vivir con mis abuelos. Me emociona ver el compañerismo de mis abuelos. Eso es algo que ya no se ve.



-¿Cómo ves al país?



-Estamos en medio de una crisis complicada. Pagando deudas de años. Pero Argentina siempre sale adelante. Soy positiva. Con paciencia y esfuerzo creo que vamos a superar estos momentos.



-¿Qué pensas sobre los escándalos que vienen ocurriendo en la Iglesia local?



-Creo que no hay que generalizar. Un caso no es toda la Iglesia.



-¿Cómo ves a San Juan?



-Creció mucho en estos años, igual que Santa Lucía, pero falta más impulso al turismo.

Datos Personales

Mariángeles Leiva tiene 21 años. Hizo la secundaria en la escuela Industrial Sarmiento. Cursa la carrera de Comunicación Social y es la tercera de cuatro hermanas. Trabaja en un programa deportivo que se transmite por la TV local.