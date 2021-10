“La llegada de ancianos en estado de abandono es moneda corriente”, reveló el coordinador de Calidad de la Clínica Santa Clara, Carlos Fiorentino, luego del caso de la anciana de 83 años que fue abandonada anoche en el lugar con graves problemas de salud y una cruda nota.

Al respecto, el médico indicó que “el caso de la paciente que llegó anoche es extremo. Pero en forma habitual vemos el maltrato al que se somete a los abuelos. Es corriente que lleguen ancianos con signos de maltrato, en malas de condiciones de higiene, lastimados y mal alimentados”.

Y agregó: “Hay secuencias de múltiples abandonos que vivimos a diario. De hecho, somos la única clínica privada de la provincia que cuenta con asistentes sociales y es justamente porque tenemos que abordar estos casos”.

Para ejemplificar la situación, Fiorentino indicó que “hay una paciente que lleva más de 80 días internada porque sus familiares no se la quieren llevar. Ella sufre una patología de primer grado y se le dio el alta, pero los hijos e hijas no la quieren retirar. Eso conlleva un peligro para ella, que está expuesta por ejemplo a infecciones y también es un problema para la clínica, porque nosotros no somos un hogar y una cama ocupada por un paciente que no la necesita es una cama menos para quienes sí están en condiciones de usarla”.

Además, confió: “Nos pasó también que había una abuela que vivía sola en una casita precaria recibió el alta y cuando la llevamos a su vivienda descubrimos que los hijos se la habían tirado para vender el terreno. Son cosas difíciles de entender, pero son reales y moneda corriente. Más de una vez se termina culpabilizando al equipo de salud de la situación del abuelo, cuando llegan en terribles condiciones”.

En cuanto al accionar que se lleva adelante en estos casos, indicó que “nosotros no podemos librar a la suerte o desamparar a un paciente, tenemos que mantenerlo en la clínica y seguir cuidándolo. Lo que hacemos es darle tiempo a la familia y explicarle la importancia de que el anciano salga de la clínica. Lo que queda después es judicializar los casos, pero eso extiende aún más el proceso”.