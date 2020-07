El invierno sanjuanino casi que no viene dando respiro. El frío es continuado y no tiene, al menos por ahora, días más templados. La semana arrancó muy helada y el miércoles, previo al fin de semana largo, no será diferente pero sí con un aliciente: el Sol será más protagonista que lunes y martes.

El Servicio Meteorológico Nacional anuncia una mínima en torno a los -2° y el mercurio no trepará más allá de los 13°, con un leve brisa del cuadrante sureste.

No hay probabilidad de lluvias al menos hasta el lunes, que es lo que indica el pronóstico extendido del SMN.