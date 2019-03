Dora Ene San Martín (Foto de archivo).



Dora Ene San Martín o Dorita (80), como le dicen todos cariñosamente, tuvo una interesante reacción cuando le consultaron sobre una posible candiatura a presidente de Sergio Uñac, su hijo. En una entrevista que le hicieron en Radio Sarmiento, la mamá del gobernador expresó entre risas: "No, no quiero porque no me va a ver más". Claro, atento a las ocupaciones que implicaría tamaña responsabilidad no lo quiere tanto tiempo fuera de la provincia.

Además, cuando le dijeron de irse a Buenos Aires, ella enfatizó que le gusta San Juan, "la tierra que me vio nacer". En otro momento de la charal, llegó el recuerdo: "Cómo le gustaría que los viera", sostuvo Dorita cuando se refirió a lo que diría Joaquín "Coco" Uñac si estuviera vivo.

"Estoy encantada y lo vivo con mucha alegría porque desde hace muchos años que ellos están en la política", expresó Dorita. Del mismo modo, relató que pese a la cantidad de elecciones que ha pasado con sus hijos y esposo como protagonistas, aún se pone nerviosa.

También contó que la familia tendrá un almuerzo en su casa y hasta dio detalles del menú que incluye punta de espalda, costillas y empanadas.