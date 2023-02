En el día de su cumpleaños, Mirtha Legrand se mostró feliz por cómo se encuentra en esta etapa de su vida y adelanto que prepara un gran festejo: “va a ser un día muy agitado, pero lindo. Jamás imaginé llegar a esta edad y estoy muy agradecida a la vida, a mis amigos y a mi familia”.

“Mañana tengo gente a la noche, seremos unas 45 personas. Brindamos, algunos me traen regalos, a pesar de que les digo que no hagan. (...) Y como siempre hacemos, a los periodistas que me esperan en la puerta y me sacan foto les damos una copa de champaña”, detalló la diva sobre sus festejos en una entrevista para TN.

A sus 96 años, la diva de la televisión valora la vigencia en el mundo del espectáculo y la admiración que despierta en distintas generaciones. “Este año, la gente me demostró como nunca su amor y su cariño. Estoy viviendo momentos muy emotivos y felices. Nadie me falta el respeto, todos son muy cariñosos y afectuosos conmigo. Llegar a esta edad y tener este caudal de público es emocionante”, destacó.

Por último, se emocionó al referirse al mencionar a su hermana gemela Goldy, que falleció el 1 de mayo de 2020. “Yo soy llorona, no puedo evitar llorar al recordarla”, remarcó.

Mirtha Legrand habló de la posibilidad de que los candidatos a presidente vayan a su mesaza

En otro tramo de la entrevista, “La Chiqui” habló sobre las elecciones presidenciales. “Es un año electoral muy interesante, ya empiezan las candidaturas. Mañana se presenta Horacio Rodríguez Larreta”, señaló Mirtha Legrand. En ese sentido, dijo que se imagina a Mauricio Macri como candidato.

Legrand sostuvo que desea que los candidatos dejen atrás sus diferencias y colaboren para que los argentinos estén mejor. “Vivo la situación como todo el mundo, con angustia y preocupación. Esperando que las cosas cambien, que no haya tanta miseria y tanta hambre. Quiero que volvamos a ser la Argentina de antes. Necesitamos querernos un poco más y que termine esta grieta espantosa”, reflexionó.

Por último, adelantó que le gustaría que todos los candidatos vayan a su mesaza: “siempre hay que sacarles la verdad, aunque nunca la digan. ¡Qué difícil es ser político en Argentina, no sé cómo será en otros países!”, sentenció.

