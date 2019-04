Partida doble. Aunque las fiestas patronales en Honor a Santa Bárbara son multitudinarias en diciembre en Mogna, las que se realizan el 1 de mayo han tenido un constante crecimiento. Igual, es apodada como la "Fiesta Chica".

Las 12.000 personas presentes el año pasado, según datos de la Policía, demuestran que es algo más que un complemento de las celebraciones del 4 de diciembre, aunque la sigan llamando la "Fiesta Chica".



Ya se concertó el calendario de actividades en Honor a Santa Bárbara que se desarrollará entre el 28 de abril y el 1 de mayo próximos en Mogna, en su 24ta. edición, que también está conectada con las que se realizan cada 4 de diciembre en la localidad jachallera y que convoca a fieles de toda la provincia.



"En diciembre hay gente que pide por una buena cosecha y por eso lleva frutos verdes y ahora van a agradecer. Por supuesto que también están los que no pudieron ir en diciembre y lo hacen ahora. El clima también tiene su influencia. Las temperaturas en esta época son mucho más benignas que las que se registran a fin de año", resumió Emilio Alcaide, integrante de la asociación "Hermandad de Santa Bárbara de Mogna" y coautor del libro de la reseña histórica de estas fiestas.



La celebración comenzará el domingo 28 de abril con el triduo que se extenderá hasta el martes 30. En cada jornada, a las 20,30 realizarán el rezo del rosario y posteriormente la celebración de misa.



El miércoles 1 de mayo ocurrirán los festejos principales de la 24ta. edición. A la misa de las 8 le sucederá una ceremonia de bautismos y al mediodía nuevamente una misa que anticipará la procesión.



"Como siempre, muchas familias irán de distintas partes, incluso de otras provincias. No sabemos por qué, pero Mogna es un lugar especial. A la gente le gusta ir. Es una tradición de muchos años y tiene algo especial. Por ejemplo, San Expedito está a 100 kilómetros de la capital, con todo el camino asfaltado, pero no van tantas personas. Hay un ambiente especial en Mogna", comparó Alcaide, quien comenzó a ir a los 5 años con su familia a las Fiestas en Mogna.



En el libro "Santa Bárbara de Mogna", que escribió junto a María del Carmen Carrascosa, Alcaide mencionó tres versiones del vínculo que se generó entra Santa Bárbara y Mogna. La más popular indica que un grupo de arrieros que viajaban de Valle Fértil a Jáchal llegaron al lugar donde pasaron la noche. Los sorprendió una gran tormenta de granizo y uno de ellos vio al pie de un árbol una imagen de Santa Bárbara. Otro arriero le pidió a la imagen para que interceda y quedaron más sorprendidos de la velocidad en la que regresó la calma ambiental, sin producirse pérdidas en el ganado que se trasladaba.



Ahora, los fieles siguen yendo a pedir aunque también están los que van a agradecer.

Tiempo para agradecer

EMILIO ALCAIDE - Hermandad de Sta. Bárbara de Mogna

"Las celebraciones comenzarán con un triduo el domingo 28 de abril y la procesión se realizará el miércoles 1 de mayo. Es la vigésimocuarta edición y fue creciendo en convocatoria. Esperamos que entre siete mil y nueve mil personas se acerquen en esta ocasión".

"Si bien muchas familias aprovechan que el clima acompaña más que en diciembre y que es feriado el 1 de mayo, para pasar todo el día en Mogna, no se programan actividades alternativas. ¿Por qué hace el viaje tanta gente? El ambiente de Mogna siempre fue muy especial".