Durante la conferencia matutina brindada por el Área de Salud, la Jefa de Epidemiología indicó que los sanjuaninos "probablemente tengamos que aprender a convivir con el virus". Sin embargo, inmediatamente reafirmó que la convivencia con el coronavirus no significa "bajar la guardia" con las medidas sanitarias aprendidas hasta el momento.

En ese contexto, Mónica Jofré remarcó la importancia de respetar las medidas establecidas por los controles sanitarios que se comenzaron a realizar en los diferentes barrios sanjuaninos. "Convivir con el virus no quiere decir dejar de usar el tapaboca, o dejar de mantener el distanciamiento social. Al contrario, quiere decir tomar aún más conciencia de que estas medidas deben cumplirse a rajatabla. Cuando esta cuarentena termine y salgamos, no vamos a saber si el que está al lado nuestro tiene o no el virus", explicó Jofré.

A su vez, la Jefa de Epidemiología remarcó que en la provincia todavía no puede hablarse de circulación comunitaria. "Todos los casos hasta el momento son contactos estrechos de algún contagiado. No sabemos si mañana o pasado vamos a encontrar algún caso sin nexo, pero hasta que eso pase, nuestro objetivo es detener el brote de las comunidades donde han aparecido los contagios".

Caucete: el origen del brote

Sobe al departamento donde inició el brote de coronavirus en San Juan, Jofré dio indicios positivos sobre los trabajos de contención realizados por los diferentes grupos interdiciplinarios. "El brote de Caucete lo tendríamos controlado. Gracias a un trabajo arduo de contención, de testeo y asistencia, no han surgido nuevos contagios de contactos estrechos en el departamentos y eso nos llevaría a pensar que tendríamos bajo control la situación original, pero debemos ser cautos y mantener un análisis diario para poder dar más precisiones", comentó Jofré.

La doctora también agradeció a toda la comunidad de Caucete y alentó seguir cumpliendo las medidas sanitarias impuestas por el aislamiento del departamento en la búsqueda de contener el brote. "Hoy más que nunca hay que cumplir con todas las medidas. Esto no es algo que se pueda determinar de forma estática, son cosas que vamos analizando día a día".